11 апреля 2018 года

Глубины Тихого океана ждут ученых и роботов

Руководители Российской академии наук и Курчатовского института рассказали президенту Владимиру Путину о колоссальных возможностях, которые открывают глубоководные исследования на Дальнем Востоке.

О перспективах исследования глубоководных ресурсов говорили на заседании Совета по науке и образованию, которое глава государства Владимир Путин провел в Новосибирске в феврале. Тогда президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что международный проект на Дальнем Востоке можно сделать центром внимания для многих ученых и привлечь в Россию «поток интеллекта».

Тему продолжили на встрече Владимира Путина с руководством РАН и Курчатовского института 10 апреля. Президент сообщил, что на базе ведущих вузов – в Калининграде, в Поволжье, на юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке – будут созданы крупные научные центры. «Собственно говоря, они создаются вовсю. Они призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей», – отметил глава государства. Он добавил, что новые технологические пространства должны формироваться не только вокруг известных, ведущих университетов и научных центров.

Удержать молодых специалистов

Александр Сергеев обратил внимание, что есть регионы традиционно наукоориентированные, а есть – «требующие по разным причинам особого отношения». В частности, для Дальнего Востока и Крыма необходима отдельная программа научно-технического развития, поддерживаемая из центра, заявил президент Российской академии наук. Он подчеркнул, что из Дальневосточного округа не прекращается отток молодых, хорошо образованных кадров в центральную часть страны.

«Что необходимо сделать для закрепления научной молодежи? Конечно, нужны достойные условия жизни, зарплата, комфортная городская среда. Но не менее важно организовать крупные якорные проекты, в которых было бы интересно работать, – отметил глава РАН. – Причем это должны быть проекты конкурентные, быстрорастущие, опережающие технологически развитых соседей».

Одним из таких проектов, согласованных с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, Александр Сергеев назвал комплексный проект освоения глубоководных ресурсов Тихого океана.

Учиться у морских ежей

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук обратил внимание на колоссальный потенциал развития природоподобных технологий. Он предложил объединить научные базы на Тихом океане, Северо-Западе, в Крыму в сеть под эгидой Академии наук и Курчатовского института и там развернуть комплексные исследования.

В качестве перспективного направления Михаил Ковальчук привел в пример биоминерализацию. «Например, морская звезда или ежи – это же фактически некий белок, который потом затвердевает, и образуется панцирь, который выдерживает совершенно бешеное давление. Это природные материалы, которые получаются, грубо говоря, из белков, полимеров, а превращаются в сверхпрочный и так далее. Так вот эту биоминерализацию изучают только в двух-трех местах в мире, и одно из этих мест у нас, а у нас это Дальний Восток. А если учесть нашу расположенность во всех морях, мы можем биоминерализацию, которая может быть основой нового скачка в природоподобии, распространить на все эти моря, – подчеркнул глава института. – Плюс климатические изучения материалов, очень хороший центр есть. Я думаю, что под эгидой академических вещей, и Курчатовский в этом с удовольствием примет участие, можно эту сеть воссоздать и оформить».

Сокровища и железные помощники

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля, о глубоководном проекте на Дальнем Востоке высказался и вице-президент РАН Андрей Адрианов. «Эта инициатива Российской академии наук способна объединить очень многие наши институты, - заявил он. - Ведь, как показали последние исследования, в том числе с нашим участием, в глубинах океана сосредоточены колоссальные биологические ресурсы и колоссальное биологическое разнообразие, о котором мы еще некоторое время назад не подозревали. И сейчас у наших соседей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (это Тайвань, Китай, Южная Корея) строится флот, строятся специальные носители глубоководных аппаратов».

По словам Андрея Адрианова, вслед за разделом шельфа стоит ожидать попыток раздела глубоководных районов Мирового океана. А это самое большое жизненное пространство на нашей планете и самая большая концентрация биологического материала.

«Причем это не только запас биологических ресурсов для будущих поколений. Уже сейчас глубоководные ресурсы дают нам совершенно уникальные биологически активные соединения, которые являются эффективными при создании новых типов лекарств, в том числе и для лечения онкологических заболеваний, новый ресурс антибиотиков (из наземного сырья антибиотики уже утратили свою эффективность) находятся именно в глубинах океана, - обратил внимание вице-президент РАН. - Благодаря тому, что у нас на Дальнем Востоке сейчас сосредоточен неплохой флот глубоководной робототехники, это и автономные необитаемые аппараты, там создано даже опытное производство этих аппаратов».

Андрей Адрианов отметил, что у России хороший флот телеуправляемых подводных аппаратов. Этот проект, по его словам, очень усилило бы создание отдельного судна-носителя для глубоководных аппаратов на Тихоокеанском театре глубоководных исследований. «И здесь мы бы тогда не упустили наше лидерство», - подчеркнул представитель РАН.

«Сейчас у нас очень хорошие позиции. Мы занимаем, по крайней мере на Тихоокеанском театре, одну из лидирующих позиций. И действительно, эти открытия способны дать толчок и биомиметическим исследованиям, о которых говорил Михаил Валентинович. Это новые материалы, это новые лекарства из океанских глубин. И мы обсуждали это и с Росрыболовством, они крайне заинтересованы разработать технологии, как нам использовать в ближайшем будущем и биологические ресурсы океанских глубин. Это был бы очень интересный, объединяющий всех нас проект», - подчеркнул Андрей Адрианов.

Он указал, что в мировом научном сообществе уделяется повышенное внимание именно глубоководным исследованиям.

Fishnews