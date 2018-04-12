12 апреля 2018 года

Капитану «Норда» вменяют браконьерство

Украинская «прокуратура Крыма» обвинила капитана сейнера «Норд» в незаконном промысле. Тем временем в соцсетях появилась информация, что силовики республики рекомендуют херсонским рыбакам не выходить в море, пугая проблемами от российских пограничников.

Расположенная в Киеве «прокуратура Автономной Республики Крым» «уведомила о подозрении» капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Ему вменяют предусмотренное частью 1 статьи 249 УК Украины «незаконное рыболовство». Информация об этом размещена на сайте «прокуратуры Автономной Республики Крым». Согласно украинскому уголовному законодательству, капитану грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 тыс. гривен, или примерно 4,2 тыс. рублей) либо ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла, а также улова, сообщает корреспондент Fishnews.

«Досудебным расследованием установлено, что рыболовное судно «Норд» осуществляло рыбный промысел в Азовском море на основании так называемого «Разрешения на добычу (вылов) водных морских ресурсов», выданного «Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», и других документов, выданных органами, которые действуют на временно оккупированной территории полуострова Крым», – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что с учетом «небольшой тяжести преступления» в Херсонский горсуд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде «личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей». О том, что силовики не намерены добиваться ареста Владимира Горбенко, также рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь украинской «прокуратуры Крыма» Татьяна Тихончик.

Тем временем в интернете появилась информация, что украинские силовики рекомендуют рыбакам из Геническа, Скадовска и Железного Порта Херсонской области отказаться от выхода в море в связи с предполагаемыми ответными действиями России. Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» заявил живущий в Москве руководитель Всеукраинской организации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко.

«Сегодня мне стала поступать информация от рыбаков, - написал общественный деятель. - Они боятся выходить на рыбный промысел. Так как их украинские силовые службы, пограничники и другие предупреждают, что в случае выхода моряков в море их будут ждать проблемы со стороны российских пограничников, а именно: задержание судна, аресты экипажей, изъятие продукции, и осуждение. И добавляют, что Украина не будет им помогать». По словам Алексея Журавко, цены на самом крупном рыбном рынке страны в Геническе взлетели.

Судьба второго задержанного Украиной российского судна и экипажа пока остается неясной. За 11 апреля официальной информации о них не поступало.

Fishnews