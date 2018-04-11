11 апреля 2018 года

Чем Россия ответит на ситуацию с «Нордом»?

Госдума 10 апреля решила запросить кабмин об ответных мерах в связи с задержанием «Норда». В тот же день капитан сейнера был выпущен под залог, а экипаж – вновь допрошен. Кроме того, Украина заявила об аресте еще одного российского судна.

На пленарном заседании Государственная Дума приняла протокольное поручение - запросить в Правительстве России информацию об ответных мерах в связи с задержанием Украиной сейнера «Норд» и его экипажа. Одновременно трем профильным комитетам Госдумы – по делам СНГ, по безопасности и по обороне – поручено «доложить свои соображения о недопущении подобных инцидентов в будущем», сообщает корреспондент Fishnews.

«Российские граждане не имеют возможности вернуться на Родину, а украинская сторона прилагает усилия для того, чтобы доказать, что они вообще не являются гражданами России, – отметил автор этой инициативы, первый зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Сам экипаж из Керчи. Это граждане России, вернувшиеся вместе с Крымом в Российскую Федерацию в 2014 году».

В тот же день, 10 апреля, в Херсоне капитан «Норда» Владимир Горбенко был выпущен под залог 35,24 тыс. гривен (около 1,35 тыс. долларов). Из-за повышенного давления он намерен оставаться в больнице Херсона, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на посольство России на Украине. Капитану наденут электронный браслет, рассказала РИА «Новости» представитель судовладельца – рыбколхоза имени Первого мая – Анна Шевелева.

Тем временем Служба безопасности Украины допросила экипаж «Норда» в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении капитана. Об этом пишет «КП-Крым», ссылаясь на гендиректора рыбколхоза имени Первого мая Сергея Лескова.

Вечером 10 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в сети «Фейсбук» разместил информацию об аресте еще одного российского судна. По словам Юрия Луценко, украинская «прокуратура Автономной Республики Крым» (расположена в Киеве) ведет процессуальное производство по делу о «незаконной добыче песка» в крымском заповеднике «Лебяжьи острова».

«Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, принадлежащее компании Trans Services Maritime», - написал украинский генпрокурор. По его словам «компания-расхититель» использует и другие суда, заходящие на территорию Украины. Свой пост в «Фейсбуке» Юрий Луценко проиллюстрировал фотографией судна. При этом на борту видно название Seabreeze, а в качестве порта приписки указан Белиз. «Те, что на фото», - прокомментировал иллюстрацию Юрий Луценко.

По сообщению «прокуратуры Автономной Республики Крым», арестованное судно находится в порту города Южный в Одесской области. О судьбе экипажа не сообщается.

Fishnews