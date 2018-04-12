12 апреля 2018 года

РРПК построит завод под инвестквоты в Приморье

«Русская рыбопромышленная компания» планирует в этом году начать строительство рыбоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке общей стоимостью около 1,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит 25 тыс. тонн готовой продукции ежегодно (объект инвестиций типа «М»).

Проект по строительству берегового завода «Русский минтай» на территории ТОР «Надеждинская» реализуется в партнерстве с компанией «ДВ Инвест», сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Общие инвестиции в объект составят около 1,5 млрд рублей. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г., после этого компания рассчитывает получить квоты на добычу 14,5 тыс. тонн минтая и сельди.

«Строительство современных береговых перерабатывающих мощностей является важным шагом на пути реализации стратегии «Русской рыбопромышленной компании» по увеличению доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. По его словам, новый завод обеспечит расширение возможностей компании по выпуску высококачественной продукции из дикой белой рыбы, в том числе в категории «готово к приготовлению».

Проект «Русский минтай» был разработан РРПК для участия в программе инвестиционных квот. По результатам проведенного Росрыболовством аукциона на понижение за компанией будет закреплена доля квот на вылов минтая и тихоокеанской сельди в основных районах промысла Дальневосточного бассейна в размере 3,427%.

Fishnews