12 апреля 2018 года

«Антей» принимает вызов

По расчетам Росрыболовства, инвестквоты позволили бы построить в России 35-40 судов для добычи краба, сравнимых с тем, которое уже заложила на ленинградской верфи компания «Антей. Но такой вариант возможен, только если не введут крабовые аукционы.

Церемония закладки специализированного 50-метрового судна для добычи краба прошла на ленинградском судостроительном заводе «Пелла» в начале марта. Заказчик – дальневосточная компания «Антей» – несмотря на неопределенность с выходом постановлений правительства по инвестиционным квотам и идею вернуться к крабовым аукционам принял решение не откладывать строительство.

Пока сотрудничество с российской судоверфью в компании оценивают положительно. «В целом работа идет по плану, потому что согласовывались технические детали, вопросы, связанные именно с начинкой судна, с его характеристиками. В итоге все определено, согласовано, и мы переходим непосредственно к строительству», – отметил гендиректор «Антея» Андрей Поломарь.

О сроках сдачи судна рыбаки пока говорят с осторожностью, но надеются, что за полтора года судостроители с задачей справятся. Разумеется, если неприятных сюрпризов не подбросит та самая ситуация неопределенности. Перспектива возвращения к аукционам не добавляет рыбопромышленникам желания вкладываться в обновление флота.

«Предложения о крабовых аукционах коснулись не только наших взаимоотношений с судостроителями, но и вообще затронули всю рыбацкую общественность, потому что то, какие будут возможности у рыбаков в части ведения промысла, непосредственно отражается и на том, какие задачи рыбаки смогут решать. Безусловно, мы ориентируемся на то, чем закончится переподписание договоров на право добычи, и тогда уже будем понимать свои возможности», – рассказал Fishnews Андрей Поломарь.

По словам присутствовавшего на церемонии руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, всего с помощью инвестквот может быть построено 35-40 новых судов для добычи краба. Но такой вариант возможен только в условиях стабильности отраслевого законодательства. А ведь многие компаний уже заявили о приостановке любых инвестиционных проектов, пока не будут понятны правила игры.

«Каждый проект должен иметь обеспечение, как финансовое, так и ресурсное», – разделяет мнение коллег президент группы компаний «Антей» Иван Михнов. – «Как вы знаете, соглашение мы подписали год назад. Первые платежи «Пелле» были переведены примерно полтора-два года назад, первый платеж – 20%, то есть компания еще тогда была готова строить. Естественно, все эти задержки, согласования, законы, постановления и прочее отодвигают сроки. Но и сама ситуация неопределенности – некоторые проекты, которые планировались по прибрежному рыболовству на Дальнем Востоке – на Чукотке и на Камчатке, по всей видимости, мы вынуждены будем остановить».

Росрыболовству действительно есть за что благодарить дальневосточников – вряд ли многие последуют их примеру, когда на горизонте маячат аукционы. «Вот видите, сегодня один сумасшедший – только я, – смеется Иван Михнов. – Все остальные ждут. Если аукцион будет, никто строить не будет, поверьте, никто. Но мы уже начали».

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