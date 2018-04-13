13 апреля 2018 года

Наука дала прогноз по минтаю Берингова моря

Прогноз беринговоморской минтаевой путины 2018 г. представили в ТИНРО-Центре на заседании биологической секции ученого совета. В этом году рыбаки смогут освоить в трех районах около 400 тыс. тонн.

Ведущий научный сотрудник института Михаил Степаненко рассказал, что документ подготовили с привлечением информации КамчатНИРО. В основу прогноза легли результаты съемок, проведенных в 2010 - 2017 гг., данные многолетних комплексных исследований, а также оценка ожидаемой тенденции в развитии и динамике синоптических, океанологических и биологических процессов в Беринговом море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, прогноз охватывает весенне-летний, осенний и начало зимнего сезона и распространяется на основные промысловые районы Берингова моря в ИЭЗ России – Западно-Беринговоморскую, Чукотскую зоны и Карагинскую подзону.

Температурный фон 2018 г. будет близким к условиям умеренно теплого года. Темпы сезонного уменьшения зоны холодных вод остаточного зимнего охлаждения на шельфе северо-западной части Берингова моря весной и в первой половине лета, вероятно, будут выше среднемноголетних показателей. Специалист обратил внимание, что ледовитость в западной части моря зимой 2017-2018 гг. была минимальной за последние двадцать лет.

Численность кормового зоопланктона в Беринговом море по данным экспедиционных исследований прошлого года по-прежнему относительно невысока. Региональные особенности распределения планктона и температурные условия не будут лимитирующим фактором распространения минтая в российские воды в весенне-летний период. Миграции рыбы в северо-западную часть моря, в том числе в ИЭЗ РФ, в промысловом количестве вероятны уже в начале летнего периода. Михаил Степаненко напомнил, что добыча минтая в Беринговом море разрешена с 16 мая, поэтому суда нужно выставлять своевременно.

Время начала обратной миграции из российских вод в восточную часть Берингова моря зависит от общей численности зоопланктона в его северо-западной части. По имеющимся данным, такой процесс ожидается в конце летнего и начале осеннего периода.

Биомасса восточноберинговоморского минтая, по результатам тралово-акустических и донных траловых съемок 2015-2017 гг., находится на среднем уровне. Среди рыбы промыслового размера в этом году в Наваринском районе будут преобладать поколения 2013-2014 гг. (37-45 см).

При условиях, близких к среднемноголетним, в Западно-Беринговоморскую зону за весь летне-осенний период из восточной части моря распространяется около 1,5 млн тонн восточноберинговоморского минтая. В 2018 г. общий масштаб распространения рыбы может быть близким к среднемноголетним показателям и сравнимым с показателями 2017 г.

Вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне в прошлом году составил более 426 тыс. тонн, в 2016 г. – 438,7 тыс. тонн. Освоение ОДУ в последние три года составляет 89-96%.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2018 г. в соответствии с приказом Минсельхоза определен в 392,8 тыс. тонн, в Чукотской зоне – 5,4 тыс. тонн.

В Карагинской подзоне ОДУ западноберинговоморского минтая установлен в объеме 8,9 тыс. тонн. Ресурсы минтая в Карагинской подзоне находятся на уровне значительно ниже среднего. Многочисленных или даже средних по численности поколений во второй половине первого и начале второго десятилетия 2000-х годов не отмечено. Поэтому общий допустимый улов в районе в 2018 г. остается на низком уровне.

В прогнозе приведен краткий исторический обзор промысла минтая в Беринговом море и итоги сезона 2017 г. Традиционно включены разделы по нормативно-правовым основам промысла и международным аспектам рыболовства.

Ученый совет принял прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди пользователей.

Fishnews