16 апреля 2018 года

Капитан «Норда» рассказал про задержание судна

Украинские пограничники подошли к «Норду» целенаправленно, хотя в районе работали десятки судов, заявил капитан задержанного сейнера Владимир Горбенко. Сейчас экипаж ожидает на Украине второго суда, а российский МИД требует вернуть рыбаков домой.

«Скитаюсь по Херсону в поисках ночлега»

Капитан удерживаемого на Украине российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко дал интервью РИА «Новости», в котором рассказал, как проходило задержание. «На том участке ловили тюльку несколько десятков судов — как с Украины, так и из России, но целенаправленно подошли к нам, - подчеркнул капитан. - Я думаю, поступила информация, что мы из Крыма. А цель была найти любое судно из Керчи».

О контрабанде, по его словам, речь не шла. «Как только я предъявил документы, они заявили, что они недействительны. После просмотра судовых документов они меня начали уверять в том, что и они являются недействительными. На основании этого - что я якобы осуществляю промысел без документов - судно задерживается», - сообщил Владимир Горбенко.

Попыток увести судно от вооруженных людей капитан не предпринимал. «Если бы я начал убегать, не факт, что по нам бы не открыли огонь, - отметил Владимир Горбенко. - И если бы это привело к тяжким последствиям, к гибели людей или их ранению, это было бы на моей совести».

По его словам, в настоящее время помощь ему оказывают только украинские адвокаты. Документы у капитана забрали (кроме водительских прав), деньги и сменную одежду он в море не брал, на время следствия его обязали жить в Херсоне за свой счет, а выехать к родственнику в другой украинский город - не разрешили. «Вот и скитаюсь сейчас по городу Херсону в поиска ночлега. Хотя сотрудники СБУ помогали мне с лекарствами, этого я не скрываю».

По информации РИА «Новости» остальной экипаж вынужден дожидаться на Украине второго суда по протоколам, составленным пограничниками при попытке моряков выехать в Россию через пункт пропуска Гоптовка. Ранее на членов команды наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Россия ждет международной оценки по «Норду»

«Требуем от Украины прекратить издевательства над нашими моряками и позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым», - заявила 12 апреля на брифинге в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на ответные меры до тех пор, пока экипаж «Норда» удерживается на Украине. «Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества», - сказала Мария Захарова.

Для освобождения моряков Россия намерена апеллировать к Европейскому суду по правам человека и Международному трибунала ООН по морскому праву, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на группу «Информационное сопротивление». По данным информагентства, этим вопросом занимается заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Подробности о Seabreeze

Мария Захарова поделилась некоторыми деталями по ситуации со вторым арестованным российским судном - Seabreeze, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что вечером 10 апреля о задержании судна, принадлежащего российской компании Trans Services Maritime, написал в «Фейсбуке» генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, задержание связано с производством по делу о «незаконной добыче песка» в крымском заповеднике «Лебяжьи острова». Более суток официальной информации о судьбе этого судна и его экипажа не поступало.

Как рассказала представитель российского МИД, экипаж Seabreeze (около 20 человек) состоит в основном из граждан Украины, российское гражданство имеют только двое. Официально сухогруз зарегистрирован в Туапсе, но работает под флагом Белиза.

Команда судна обвиняется в нарушении статьи 240 УК Украины (нарушение правил охраны недр). Арестом судна, по словам Марии Захаровой, киевские власти добиваются возмещения ущерба за добычу песка в районе Карнитского залива Черного моря. Этой разработкой, как утверждает украинская сторона, в 2014-2018 гг. занималось судно-земснаряд Pechora, также принадлежащее Trans Service Maritime.

По информации морского агента Seabreeze, юридической защитой судна занимается компания «Интерлигал». Морскому агенту предоставили контакты Генконсульства России в Одессе для передачи судовладельцам. По состоянию на 11 апреля на связь с российскими дипломатами никто не вышел, официального уведомления от украинских властей об аресте судна не поступило, рассказала Мария Захарова.

«Мы следим за этой ситуацией и готовы к ней активно подключиться, как только получим соответствующие просьбы от компании или лиц ее представляющих», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Fishnews