16 апреля 2018 года

Сельдь на Западной Камчатке ловят с массовыми нарушениями

К 13 апреля рыбаки освоили в Охотском море 27,5 тыс. тонн гижигинско-камчатской сельди. В связи с массовыми выбросами приловов за борт в Росрыболовстве решается вопрос о введении ограничений на промысле.

В этом году специализированный лов сельди проходит в Западно-Камчатской подзоне с 10 по 30 апреля. Ситуацию в районе работы флота обсудили на совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Приловов много

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко доложил, что обстановка на промысле нестабильна. Подходов преднерестовой сельди с юга не наблюдается. Штормовая погода вызывает заметные подвижки льда, косяки рыбы мелкие, неустойчивые и активно смещаются в северном направлении. В уловах встречается от 5% до 30% молоди и от 20% до 80% особей размером 24-27 см. Сельдь более 27 см составляет 30-60% улова. Во время ночных тралений, как правило, прилов минтая варьируется от 10% до 30%, а на изобатах от 200 м и глубже нередки приловы минтая в 70-80%. Приловы молоди сельди также сильно колеблются и увеличиваются в основном в темное время суток.

Неликвид летит за борт

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, несмотря на неоднократные напоминания о необходимости соблюдения правил рыболовства, приловы минтая на судах практически не фиксируют, выбрасывая за борт. Кроме того, часть флота работает исключительно на выпуске сельдевого филе, поэтому использует только крупную рыбу, избавляясь от мелкой. По оценкам Юрия Омельченко, на некоторых судах не учитывается от 30 до 70% выловленной рыбы. У однотипных судов, работающих в одном районе, уловы отличаются в 3-4 раза.

Как исправить ситуацию

Замруководителя координационной группы отметил, что если в ближайшие дни ситуация не изменится в связи с возможностью продвижения флота на север (там приловы минтая фактически отсутствуют), придется принимать ограничительные меры. Например, пересмотреть прогноз возможного вылова сельди, снизить его в соответствии с фактическим размерным составом уловов и фактическим изъятием из промзапаса рыб младших возрастов.

Нужно также исключить из ССД коды, не отражающие размерный или весовой состав продукции, обратили внимание в Росрыболовстве. «Например, продукция «сельдь мороженая» позволяет скрывать неиспользование мелкой рыбы. Все суда выпускают строго определенный ассортимент продукции, но используют «обезличенный» код, и анализ использования сырца провести невозможно», – рассказал Юрий Омельченко. - «Обезличенные» коды продукции необходимо убрать и на других видах промысла».

Он предложил провести работу с судовладельцами и рекомендовать ограничить работу флота в районе хотя бы на три-четыре дня, пока преднерестовая сельдь сместится на север на более мелкие изобаты, и приловы минтая значительно уменьшатся. Также, по мнению замруководителя координационной группы, нужно разработать порядок введения временного ограничения промысла в местах скопления молоди, как предусмотрено законом о рыболовстве.

Предложения высказали специалисты научно-исследовательских институтов, наблюдатели от которых находятся в районе работы экспедиции. По оценке МагаданНИРО, выбросы уловов достигают до 500 тонн сельди и 100 тонн минтая в сутки. Ученые предложили для предотвращения прилова минтая ввести запрет на ночные траления.

В КамчатНИРО обратили внимание, что основной промысел сельди на Западной Камчатке начнется с 15 апреля с массовым подходом рыбы. Проблему сверхнормативного прилова молоди минтая можно решить строгим соблюдением правил рыболовства и оперативной передислокацией флота из районов с большим процентом молоди, считают в институте.

Отчеты всех научных наблюдателей будут направлены в центральный аппарат Росрыболовства для комплексного анализа и выработки решения.

Петр Савчук поручил управлению науки и образования совместно с управлением организации рыболовства подготовить обоснованные рекомендации об ограничении ночного траления в соответствующей акватории. Руководителям теруправлений ведомства поставлена задача провести совещания с судовладельцами.

Кроме того, ФАР подготовит обращение в Погранслужбу с просьбой усилить инспекторский состав в районе Западной Камчатки и уделить большее внимание проверке судов, которые будут пренебрегать рекомендациями об ограничении добычи в ночное время.

Fishnews