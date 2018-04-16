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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Замглавы Россельхознадзора спросили о путине

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов прокомментировал, где и кто должен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы-сырца. Такая процедура перед переработкой должна проводиться в любом случае, заявил представитель ведомства.

Проблемные вопросы заместителю главы Россельхознадзора Николаю Власову задавали в рамках селекторного совещания, посвященного электронной ветеринарной сертификации. Руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края Марина Ништа выразила беспокойство по поводу того, с чем столкнутся предприятия, работающие на лососевой путине. «На сегодняшний день у них нет алгоритмов действий по оформлению уловов водных биоресурсов», - отметила глава регионального ведомства.

Приказы Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 646 и 647 предусматривают, что уполномоченные лица производителей и (или) участников оборота подконтрольных товаров, а также аттестованные ветспециалисты не из системы государственной ветеринарной службы оформляют сырец – уловы водных биоресурсов – до места проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Аттестованные специалисты также могут оформлять ВСД по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы на рыбу, добытую при морском промысле и направляемую для переработки с целью получения продукции в пищу людям.

В камчатском агентстве попросили ответить, кто и где проводит ветеринарно-сопроводительную экспертизу, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению Николая Власова, схема здесь проста. Для улова водных биоресурсов путь – с промыслового судна или промыслового участка на судно-переработчик или на береговое перерабатывающее предприятие. Если посылается ССД, то сертификат формируется автоматически. То же самое – если отправляются судовые суточные донесения, а транспортное судно зарегистрировано в системе «Цербер».

Что касается ветеринарно-санитарной экспертизы, то ничего не может направлено ни в производство, ни на реализацию, пока ВСЭ не проведена, заявил замглавы Россельхознадзора.

По словам федерального чиновника, «на Дальнем Востоке действующее законодательство повсеместно нарушается»: переработка осуществляется без ветеринарно-санитарной экспертизы. Такую ситуацию надо прекращать, заявил Николай Власов. И тут же предложил, каким он видит выход: «Если государство решило, что должна быть ВСЭ, а потом переработка, значит, так тому и быть. Тогда, пожалуйста, организуйте на процессорах ветеринарные пункты».

Заместителю главы Россельхознадзора задали уточняющий вопрос: нужен ли ветврач на каждом судне? «Вы можете завести себе отдельное судно, назвать его «Ветеринарный витязь», и пусть оно плавает. Никто не говорит, что на каждом судне должен сидеть ветеринарный специалист. Я сказал, что, прежде чем продукция пойдет на переработку, она должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Где вы ее будете делать – это ваш выбор», - ответил Николай Власов руководителю регионального агентства.

Проводить ВСЭ могут только представители ветеринарного ведомства, подчеркнул Николай Власов. Если есть мнение, что лучше пусть этим занимаются сами сотрудники компаний, нужно выйти с таким предложением, заявил замруководителя Россельхознадзора. Ведомство, по его словам, эту идею поддерживает.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Селекторное совещание по вопросам электронной ветсертификации. Фото пресс-службы Росрыболовства
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    НазадМетки: дальний востокроссельхознадзор
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