13 апреля 2018 года

Непростые перемены ждут отрасль

До перехода на обязательную электронную ветсертификацию немного времени, однако у предприятий рыбной отрасли по-прежнему остается немало вопросов. Они обсуждались на селекторном совещании, которое проводил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В селекторе участвовали заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов, представители предприятий, региональных ветеринарных ведомств, территориальных управлений Росрыболовства, ЦСМС, отраслевые объединения – ВАРПЭ, региональные ассоциации.

Сейчас закон предусматривает, что ветеринарно-сопроводительные документы должны оформляться только в электронном виде с 1 июля 2018 г. Рассчитывать на то, что этот срок вновь сдвинут, – подводить самих себя, обратился к предприятиям Петр Савчук. Он призвал не откладывать подготовку и учиться работать в системе электронной ветсертификации, сообщает корреспондент Fishnews.

Николай Власов, как и на Съезде рыбаков, заявил, что дело с переходом на «электронку» в отрасли обстоит неплохо. Ежемесячно, по словам замруководителя ведомства, оформляется более 2 млн электронных ветсертификатов. Ситуация говорит о том, что «логистическая цепь в целом готова», оптимистично высказался представитель Россельхознадзора.

Среди проблемных вопросов Николай Власов назвал ситуацию с транспортными судами. Ведомство собирается решать эту проблему следующим образом: обеспечить внесение таких судов в реестр «Цербера» явочным порядком: чтобы хозяйствующий субъект мог сам включать транспортники в перечень.

Замглавы Росрыболовства, в свою очередь, сообщил, что управлению контроля и надзора поручено подготовить предложения по требованию об электронном промысловом журнале для транспортных судов. «Таким образом мы замкнем эту систему. Прослеживаемость будет полная», – сказал Петр Савчук.

Была отмечена и проблема с маломерным флотом. Еще один вопрос – с подготовкой списков районов, где нет возможности оформлять электронные ветсертификаты в связи с отсутствием доступа к интернету. Половина регионов, по словам Николая Власова, не составила таких перечней.

Вопросов от предприятий поступило немало. Часть из «перетекла» еще с предыдущих встреч. Бизнес и региональные власти волнует работа в условиях лососевой путины, действия в случае сбоев системы, специфика проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

По поводу сбоев Николай Власов сообщил, что сейчас готовятся изменения правил ветеринарной сертификации – в ведомстве рассчитывают, что поправки примут в апреле. Предполагается предусмотреть два сценария. Если речь идет о товарах, на которые до дня вступления в силу федерального закона от 13 июля 2015 г. № 243 ветеринарно-сопроводительные документы не оформлялись, то такие грузы смогут на период аварийного режима перемещаться без ветсертификата или с бумажным сертификатом (по желанию собственника). Для других товаров нужно будет оформлять ВСД на бумажном носителе.

Звучали и мнения, что с «Меркурием» часто возникают проблемы, нужна дополнительная отсрочка, но представители федеральных ведомств такую точку зрения не поддержали.

Была отмечена важность выхода до 1 июля нормативной базы по электронному промысловому журналу. По словам Петра Савчука, ведомство постарается, чтобы необходимая законодательная основа к этому времени была сформирована. Также замглавы Росрыболовства поручил подготовить и опубликовать наглядную информацию для пользователей.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий напомнили, что не раз указывали на важность обучения работе в системе «Меркурий» специалистов компаний и представителей ветеринарных органов. Отметили в ВАРПЭ и значимость технической поддержки, особенно в первое время. Объединение выразило готовность участвовать в решении возникающих вопросов.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, итоговое совещание по готовности к переходу на электронную ветсертификацию запланировано на середину июня.

Fishnews