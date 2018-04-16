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Добыча нерки на Камчатке

На Камчатке выберут лучших в рыбном хозяйстве

В Камчатском крае пройдет ежегодный региональный конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Заявки принимаются до 20 апреля, победителей выберут в десяти номинациях.

Это номинации «Лучший судоводитель», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший cудомеханик», «Лучший рефмеханик», «Лучший электромеханик», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник», «Лучший обработчик», «Лучший ихтиолог».

Как сообщили Fishnews в министерстве рыбного хозяйства Камчатки, принять участие в конкурсе могут представители рыбацкой профессии, проживающие в регионе и имеющие стаж работы по специальности не менее пяти лет. Желающие могут подать заявку самостоятельно, кандидатов также могут выдвигать трудовые коллективы краевых компаний.

«Конкурс профессионального мастерства в рыбной отрасли Камчатки пройдет уже в девятый раз. Это действительно знаковое событие для нашего края, поскольку Камчатка всегда славилась своей рыбной промышленностью, - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. - Конкурс направлен на повышение престижа рыбацких профессий и предполагает поощрение тех работников, которые показали наилучшие результаты в своей деятельности, профессионализм и знание предмета».

Владимир Галицын рассказал, что победителей определят по результатам тестирования, а также оценке документации, представленной заявителем. Будет учитываться стаж работы, профессиональные заслуги и другие положительные характеристики.

Итоги конкурса подведут до 15 мая. Занявших первые места ждут грамоты, денежные вознаграждения и памятные подарки.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаправительство
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