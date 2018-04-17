17 апреля 2018 года

Лососевые вопросы обсудит ДВНПС

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет 19 апреля на Камчатке. Ключевое внимание планируется уделить вопросам организации лососевой путины.

Заседание ДВНПС проведет в Петропавловске-Камчатском заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В повестку весенней встречи традиционно входят вопросы предстоящей лососевой путины. Предполагается, что по этой теме выступят представители Федерального агентства по рыболовству, науки, региональных властей.

Рекомендованный вылов тихоокеанских лососей, который был озвучен по итогам заседания совета директоров отраслевых НИИ, - около 492 тыс. тонн. В прошлом году вылов составил более 350 тыс. тонн, в 2016 г. – 446 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства 29 марта глава ведомства Илья Шестаков отметил, что в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна планируется предусмотреть новые ограничения по промышленной добыче, любительскому и традиционному рыболовству в отношении лососей.

Обычно заседания ДВНПС проводятся во Владивостоке. Однако в прошлый раз, в ноябре, совет собрался в Южно-Сахалинске (тогда как раз обсуждались результаты лососевой путины 2017 г.), теперь – на Камчатке.

Fishnews