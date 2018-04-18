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Совещание по перспективам развития в Приморье портовой инфраструктуры провел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы краевой администрации

В Приморье подготовят стратегию для портов

В ближайшее время в Приморском крае будет подготовлена стратегия развития портовой деятельности до 2030 г. Об этом сообщил глава региона Андрей Тарасенко.

Совещание по развитию инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2» и перспективам развития в крае портовой инфраструктуры провел во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе администрации региона, одной из важных тем стала необходимость расширения номенклатуры грузов в портах Приморья. Краю сегодня необходимы рыбные порты, а не только угольные, обратил внимание врио губернатора Андрей Тарасенко.

«Нам нужны контейнерные, нефтеперегрузочные, рыбные порты. У нас сейчас проблема, что рыбные порты отсутствуют – они получили общую лицензию и забыли слово «рыбные», хотя такие названия носят. Федеральные органы эти вопросы не регулируют», – обозначил проблему глава региона.

Вице-премьер подчеркнул: необходимо «подумать о расширении номенклатуры грузов, посмотреть систему преференций, которые поддерживают перевозки».

Андрей Тарасенко, в свою очередь, добавил, что в течение нескольких месяцев будет разработана стратегия развития портовой деятельности на территории Приморского края до 2030 г.

Отмечено также, что все портовое хозяйство Приморья должно быть проанализировано с точки зрения инвестиционной привлекательности. По словам Юрия Трутнева, береговая линия края открывает широкие возможности, но необходимо исходить из провозных возможностей железной дороги, наличия дорожной инфраструктуры, интересов жителей и инвесторов.

Fishnews
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