18 апреля 2018 года

Глава Росрыболовства откроет работу стенда в Брюсселе

24 апреля в Брюсселе стартует крупнейшая в Европе отраслевая выставка Seafood Expo Global. Работу национального стенда откроет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Выставка Seafood Expo Global пройдет в Брюсселе с 24 по 26 апреля. Отечественный рыбохозяйственный комплекс будет представлен на объединенном отраслевом стенде Росрыболовства.

Ведущие предприятия РФ в сфере добычи и переработки представят интерактивные презентации, продемонстрируют лучшие производственные практики, выпускаемую продукцию. Гости и участники выставки также смогут получить оперативную информацию о российской рыбной отрасли и перспективах ее развития. Делегацию возглавит замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Планируется, что в рамках деловой программы глава федерального агентства встретится с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, морским делам и рыболовству Кармену Веллой, министром рыболовства Норвегии Пером Сандбергом, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На площадке национального стенда руководитель Росрыболовства и постоянный заместитель министра сельского и лесного хозяйства Финляндии Яана Хусу-Каллио подпишут Меморандум о взаимопонимании в области развития, мониторинга и научных исследований в сфере рыбного хозяйства в пограничных водных системах России и Финляндии.

Кроме того, запланированы переговоры представителей российского бизнеса и зарубежного ретейла, а также сферы общественного питания. Ожидается подписание ряда значимых контрактов, благодаря которым компании получат дополнительные возможности выхода на новые рынки и приток инвестиций, отметили в пресс-службе.

Выставка Seafood Expo Global, в которой участвуют тысячи профессионалов рыбного рынка со всего мира, - это более 36 тыс. кв. метров, 140 стран-участников, 73 национальных и региональных павильона, 2 тыс. компаний.

Fishnews