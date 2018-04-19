19 апреля 2018 года

«Грин-карта» для китайской креветки может подорожать

Кризис в экономических отношениях между Соединенными Штатами и КНР может затронуть и морепродукты. Сенатор от Луизианы - республиканец Джон Кеннеди - попросил президента Дональда Трампа ввести дополнительную пошлину на китайскую креветку и раков.

По мнению сенатора, такие меры благоприятно повлияют на производство продукции из водных биоресурсов в штате, пишет портал WGNO. В своем письме президенту Джон Кеннеди утверждает, что китайские компании годами поставляли низкокачественные, иногда фальсифицированные морепродукты на американский рынок.

Как сообщает корреспондент Fishnews, между КНР и США разразилась настоящая торговая война из-за решения Дональда Трампа повысить таможенные пошлины на различные виды китайской продукции. Китай ввел ответные меры, однако ограничения с обеих сторон пока не коснулись рыбы и морепродуктов. Напомним также, что в марте Соединенные Штаты объявили о введении пошлины в 25,39% на импорт креветки из Вьетнама.

Fishnews