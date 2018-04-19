19 апреля 2018 года

Кальмар преткновения

На заседании ДВНПС планируется обсудить вывод из «одуемых» командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах. Такая мера нанесет серьезный удар по пользователям, купившим доли кальмаровых квот на аукционах.

«Промысел командорского кальмара осуществляется в течение ограниченного промыслового сезона летом, и суда, которые обычно заняты на промысле минтая и сельди, могут в это межсезонье ловить кальмар, - рассказал Fishnews представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. - Многие компании участвовали в аукционах и приобретали доли кальмара. Они инвестировали в этот промысел с перспективой планирования как минимум 10 лет, рассчитывая, что государство выполнит свои обязательства по этим договорам».

По словам Сергея Сенникова, основной рынок сбыта командорского кальмара – Россия, и промысловые компании, которые имеют доли квоты на этот водный биоресурс, постепенно формировали спрос на рынке, улучшали качество своей продукции, проводили работу по маркетингу. «Теперь же все те компании, которые не хотели инвестировать в приобретение прав на добычу этого объекта, решили, что можно все заново поделить и начать успешно работать на подготовленном другими компаниями рынке, действуя по принципу «одни платят и развивают рынок – другие снимают сливки», - отметил представитель группы «Норебо».

По его мнению, время пересмотра статуса кальмара связано с проведением заявочной кампании. «Причина, по которой этот процесс происходит именно сейчас в том, что с 1 января 2019 года все договоры, закрепляющие права пользователей на добычу (вылов) водных биоресурсов, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 года, в соответствии с пунктом 27 постановления правительства от 15 марта 2018 года № 260 признаются расторгнутыми, в том числе и договоры, заключенные по результатам аукционов, - считает Сергей Сенников. - Если такие изменения не провести сейчас, фактически в период заявочной кампании, то эти договоры будут перезаключены на 15-летний период».

Основой для перевода в «неодуемые» служат приказ Минсельхоза России от 24 марта 2017 года № 149 и представленные ТИНРО-Центром материалы. Напомним, что согласно этому приказу основанием для рассмотрения вопроса об исключении из перечня «одуемых» является освоение ОДУ вида в районе добычи в течение трех последних лет менее 70% ежегодно.

В Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне промысловая статистика за последние три года преодолевала 70-процентную отметку, в Южно-Курильской — нет. Однако в материалах ТИНРО-Центра говорится, что кальмар в трех районах представляет собой единый запас, а если промысловую статистику трех районов сложить и вывести среднее арифметическое, то общее освоение в 2015-2017 гг. не дотягивает до 70%.

«Пункт 3 приказа № 149 имеет неоднозначный смысл, он точно не указывает, где именно - в районе, в зоне, в подзоне - добыча в течение последних трех лет должна быть менее 70%, - сообщила Fishnews начальник юридического отдела ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» Марианна Андреева. - Это позволяет органу-регулятору применять приказ по своему усмотрению, а значит, деструктивно влияет на права добросовестных пользователей».

По мнению руководителя юридического отдела, приказ № 149 ухудшает положение пользователей. «Согласно статье 54 Конституции России, приказ не имеет обратной силы, - подчеркнула Марианна Андреева. – Поэтому руководствоваться данными по вылову за 2015-2017 годы нельзя».

Исключение объекта из перечня «одуемых» приведет к тому, что ресурс будет осваиваться по «олимпийской системе» - в счет общего объема. Пользователи, ранее купившие доли квот на командорского кальмара, указывают, что изменение статуса промыслового объекта существенно заденет их права и интересы.

«Очевидно, что такая инициатива существенно ухудшает доверие бизнеса к регулятору и ставит под вопрос законность подобных действий в части соблюдения условий конкуренции на рынке, а также прав лиц, которые приобрели право на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционе», - считает Сергей Сенников.

Примечательно, что буквально две недели назад Росрыболовство провело аукцион на понижение по распределению инвестиционных квот, в том числе и командорского кальмара. Лимиты по этому объекту должны получить две камчатские компании, обязавшиеся построить береговые рыбоперерабатывающие заводы. Останется ли у «инвестиционщиков» желание реализовывать свои проекты после изменения статуса ресурса, - большой вопрос.

10 апреля вопрос об изменении статуса кальмара был рассмотрен на заседании Приморского рыбохозяйственного совета 10 апреля. По результатам заседания ПРХС рекомендовал подготовить обращение в Росрыболовство о нецелесообразности исключения командорского кальмара из перечня «одуемых» объектов в Северо-Курильской зоне.

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