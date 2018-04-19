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Сенатор от Республики Крым Сергей ЦЕКОВ на заседании Совфеда. Кадр прямой трансляции

К возвращению экипажа «Норда» подключится Совфед

Возможность правового ответа на задержание сейнера «Норд» и законодательного обеспечения безопасности российского рыболовства в Азовском море обсудили на заседании Совета Федерации.

Вопрос о «Норде» в Софведе поднял сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Государственное пиратство Украины не должно оставаться без ответа, - отметил он. - Это понимают на Украине, в связи с чем с 25 марта - с момента захвата российского судна - украинские суда не выходят на лов рыбы, боясь ответных действий. Они правильно боятся, но наши действия будут осуществляться в рамках международного права».

Сенатор предложил поручить профильным комитетам СФ - по законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам - изучить вопрос о возможных законодательных мерах по обеспечению безопасности российских граждан на Украине, безопасности судоходства и рыболовства в регионе, сообщает корреспондент Fishnews.

Сергея Цекова поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы должны сделать все, незамедлительно и не откладывая, чтобы освободить наших граждан от незаконных действий украинских властей, - сказала она. - Я прошу [международный – прим. ред.] комитет довести эту историю до логического завершения. Не просто заслушать, но добиться того, чтобы были приняты все необходимые меры и наши граждане были возвращены на Родину».

Тем временем адвокат капитана «Норда» Владимира Горбенко Дмитрий Щербина прокомментировал РИА «Новости» перспективы возможной конфискации сейнера Украиной. «Если судно будет конфисковано, то международные суды, уверен, постановят выплатить компенсацию, - отметил Дмитрий Щербина. - Ведь у этого судна есть частный владелец, оно не принадлежит государству. Но и статьи, которые вменяются капитану, сейчас не предусматривают конфискацию судна. Хотя в нашей стране возможно все. Даже придумать какую-то тяжкую статью».

По мнению адвоката, украинские власти задержали «Норд» и готовят суд над капитаном для блокады российского рыбного промысла в Азовском море.

Fishnews

  • Сенатор от Республики Крым Сергей ЦЕКОВ на заседании Совфеда. Кадр прямой трансляции
  • Адвокат Дмитрий ЩЕРБИНА и капитан Владимир ГОРБЕНКО. Кадр из видеообращения
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