23 апреля 2018 года

Артем Вилкин: Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Рыбаки видят большие преимущества работы с порталом отраслевой системы мониторинга и будут его использовать без какого-либо административного принуждения, уверен начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи активно готовит к полноценному запуску портал ОСМ — единую точку доступа к услугам и сервисам Отраслевой системы мониторинга. Программный продукт продемонстрировали рыбакам в регионах, круглый стол по использованию портала прошел и на коллегии Росрыболовства.

«Портал в целом – это, в общем-то, внешнее отображение будущей МИАС «Рыболовство» и существующей отраслевой системы мониторинга. Это механизм поступления информации, работы с этой информацией и ее выпуска из базы данных МИАС или ОСМ. Поэтому роль портала крайне важная, наверное, даже ключевая с этой точки зрения», – отметил ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем Вилкин в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Он сообщил, что на сегодняшний день портал разработан и активно тестируется. «Пока мы не достигли тех показателей, которые у нас были по ЭПЖ, но все-таки уже зарегистрировано 80 пользователей в теруправлениях и в центральном аппарате Росрыболовства и еще 100 – среди рыбаков», - привел цифры глава Центра.

В семинарах по порталу ОСМ, которые прошли в Мурманске и во Владивостоке, приняли участие более 250 человек – как рыбаков, так и представителей территориальных управлений Росрыболовства. Мы выбрали именно такой формат, чтобы разные категории пользователей портала смогли какие-то позиции согласовать или даже поспорить в каких-то моментах.

По словам Артема Вилкина, ЦСМС получил очень серьезные предложения, которые действительно облегчат и упростят работу обеим сторонам.

На сегодняшний день ОСМ выполняет основные функции, которые заложены в МИАС «Рыболовство», констатировал глава Центра. «Но это не значит, что нам больше ничего не нужно делать, - подчеркнул руководитель ЦСМС. - У нас согласована концепция развития, одобренная руководством Росрыболовства, и проект дорожной карты по наращиванию функционала ОСМ, для того чтобы мы вышли уже на полноценную МИАС «Рыболовство». Как только эта дорожная карта будет утверждена, мы начнем ее выполнять. Надеемся, что это произойдет уже в скором времени».

По мнению ЦСМС, в первую очередь необходимо усиление в плане межведомственного взаимодействия. «ОСМ пока работает как открытая дверь, но только в одну сторону. Мы предоставляем информацию очень многим ведомствам в электронном виде в достаточно удобных форматах, но при этом ОСМ не получает данных от других ведомств, что неправильно. Это та задача, которую нам надо решить», – отметил Артем Вилкин.

В большей степени ЦСМС интересует информация, которая бы позволяла дополнять пробелы в отраслевой системе мониторинга. «Например, данные ФНС дали бы возможность оперативно отслеживать и получать сведения об изменениях организационно-правовых форм – о слияниях, различных реорганизациях компаний. Потому что не все пользователи ВБР и не всегда оперативно предоставляют эти данные в Росрыболовство, и из-за этого опять же возникают сложности с договорами на доли квот», – обратил внимание собеседник «Fishnews Дайджест».

В качестве другого примера он привел взаимодействие с ФТС. Таможенная статистика тоже крайне важна с точки зрения управления отраслью и наличия данных для принятия оперативных и стратегических решений, подчеркнул Артем Вилкин.

В Центре считают важным усилить и международное взаимодействие для расширения функционала ОСМ, мы считаем важным. «Мы уже стабильно работаем, например, с Норвегией. В этом году ЦСМС внес предложение о создании рабочих групп по электронному взаимодействию с Гренландией, Исландией и Фарерами. И мы намерены продолжать эту работу, чтобы наращивать именно международный сегмент обмена данными на уровне центров мониторинга. Чтобы данные, которые наши рыбаки передают даже в чужой экономической зоне, поступали к нам, а мы уже направляли их в центр мониторинга» – рассказал начальник ЦСМС.

Он добавил, что ведется работа и над повышением информационной безопасности. «Хотя на этом направлении мы уже многое сделали, что подтверждено проверкой ФСБ. Сейчас мы готовимся к аттестации ОСМ и к вводу ее в эксплуатацию со всеми нашими подсистемами», - сообщил глава Центра.

Артем Вилкин подчеркнул, что портал ОСМ не будет обязаловкой для пользователей. «Мы делаем портал именно для того, чтобы рыбакам было удобней и проще. Мы разговаривали с ними на семинарах, и могу сказать, что они видят большие преимущества такой работы. Отрасль должна это почувствовать, увидеть, и рыбаки сами пойдут на этот портал, без какого-либо административного принуждения, - уверен начальник ЦСМС. - Тем более, с точки зрения законодательства, как это сейчас обсуждается, в любом случае будет предложена альтернатива электронным технологиям в виде бумажного документооборота».

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