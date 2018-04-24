24 апреля 2018 года

Ученые АзНИИРХ пробуют растить калкана

Азовский НИИ рыбного хозяйства начал работы по получению молоди черноморской камбалы-калкана. Икру оплодотворили и заложили в инкубаторы на научно-исследовательской базе «Заветное» в южной части Керченского пролива.

Специалисты отрабатывают технологию двуциклового получения зрелых половых клеток и последующего выращивания жизнестойкой молоди. Эти прикладные исследования выполняются в соответствии с госзаданием.

Так как в районе предпроливья отлов камбалы не осуществляется, производителей предоставила прибрежная бригада в районе Тарханкутского полуострова, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Рыбу пришлось везти через весь Крым. Самцов и самок, визуально готовых к нересту, помещали в небольшие ванны с водой и обеспечивали им в дороге постоянную аэрацию. На «Заветное» камбала прибыла без потерь.

21 особь средней массой 3,61 кг рассадили в бассейны с проточной системой водоснабжения. После небольшой адаптации камбалы к новым условиям ученые начали отбирать биопсийные пробы икры для определения степени их зрелости.

У самок была отмечена IY-Y степень зрелости яичника. Камбала относится к рыбам с порционным типом нереста, поэтому у нее можно получить несколько порций икры, отметили в институте.

У трех экземпляров взяли икру, пригодную для оплодотворения. Ее оплодотворили, определили процент развития, составивший около 60-85%, и поместили на инкубацию в емкости с замкнутым циклом водоснабжения.

Fishnews