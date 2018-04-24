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Интерес для стран ЕАЭС представляет не производящаяся в них сельхозпродукция, в том числе рыба южных морей. На фото традиционное орудие лова в Персидском заливе - ловушка с фиксированной сетью (мошта). Фото из «Википедии»

ЕАЭС двигается к новой зоне свободной торговли

Правительство РФ одобрило проект Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами, с одной стороны, и Ираном – с другой. Пока речь идет об ограниченном списке товаров.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил члену Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от имени России подписать Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном – с другой. При необходимости разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

«Временное соглашение о ЗСТ охватывает не всю торговлю, а только ограниченную часть товарной номенклатуры, которая представляет наибольший экспортный интерес для сторон. В случае если страны ЕАЭС и Иран посчитают преференциальную торговлю эффективной, то в дальнейшем возможен переход к полноформатной зоне свободной торговли», – сообщили ранее Fishnews в пресс-службе ЕЭК. В пресс-службе Правительства РФ уточнили, что соглашение рассчитано на четыре года.

Напомним, что в настоящее время действует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Вьетнамом.

Fishnews

  • Интерес для стран ЕАЭС представляет не производящаяся в них сельхозпродукция, в том числе рыба южных морей. На фото традиционное орудие лова в Персидском заливе - ловушка с фиксированной сетью (мошта). Фото из «Википедии»
  • Интерес для стран ЕАЭС представляет не производящаяся в них сельхозпродукция, в том числе рыба южных морей. На фото традиционное орудие лова в Персидском заливе - ловушка с фиксированной сетью (мошта). Фото из «Википедии»
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