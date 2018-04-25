25 апреля 2018 года

У «астраханской икры» нашлись казахские «корни»

Почти 20 кг черной и красной икры без документов пытались ввезти в Россию из Казахстана. Пограничников удивило, что осетровая икра следовала в Астрахань под видом астраханской же продукции.

Деликатесы были обнаружены в большегрузном автомобиле в пункте пропуска Караузек, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. За рулем машины находился житель Астраханской области. Он не смог предъявить документы, подтверждающие законность происхождения и удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние продукции.

Икра была расфасована в банки. При этом черная икра была маркирована как продукт известного астраханского производителя. На своем официальном сайте он указывает, что на каждый вид продукции предоставляет полный пакет документов. Пограничники проводят проверку, чтобы выяснить, была ли задержанная икра подделкой или речь идет о незаконном обороте водных биоресурсов.

Fishnews