Новости
Переговоры в Намибии. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Намибия договариваются о «рыбном» сотрудничестве

В столице Намибии Виндхуке проходит третья сессия российско-намибийской смешанной комиссии по рыболовству. Обсуждается возобновление российского промысла ставриды в ИЭЗ республики и создание совместного рыбохозяйственного предприятия.

Сессия открылась 23 апреля. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, намибийскую – заместитель постоянного секретаря Министерства рыболовства и морских ресурсов Уеритжуа Кауария, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Что обсуждают

После второй сессии российско-намибийской комиссии по рыболовству прошло 5 лет, а российский промысел в исключительной экономзоне Намибии прекратился в 2016 г. Стороны выразили уверенность, что теперь сотрудничество возобновится. Взаимную заинтересованность подтвердили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замминистра рыболовства и морских ресурсов республики Самуэль Анкама на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в сентябре 2017 г.

Соглашение о «рыбном» сотрудничестве две страны заключили в мае 2010 г. Для того чтобы российскому промыслу были созданы благоприятные условия, намибийской стороне предлагается организовать совместное предприятие. Также компания могла бы поучаствовать в инвестировании в пищевую промышленность и аквакультуру, судоремонт, а также в продвижении рыбопродукции Намибии на российском рынке. Республика поддержала идею и согласилась предоставить необходимые нормативно-правовые материалы.

Основными объектами промысла в водах Намибии являются ставрида, хек, сардина, краб и лобстер. Для российских рыбаков возможна добыча ставриды, поскольку остальные объекты разрешено добывать только местным рыбопромышленникам.

На нынешней сессии стороны обсудят перспективы совместных научных исследований водных биоресурсов в зоне Намибии. Речь пойдет также о подготовке намибийских специалистов рыбной отрасли в образовательных учреждениях Росрыболовства. Стороны наметят план мероприятий по двустороннему сотрудничеству на 2018-2019 гг. Работа сессии завершится 26 апреля.

История диалога

Развитие двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства между Россией и Намибией имеет большую историю. Советский промысловый флот начал работать в районе республики с 1961 г. Промысел был ориентирован на добычу ставриды и хека. В 1980-х гг. прошлого века здесь работало до 60-70 крупнотоннажных траулеров СССР. В 1992-2001 гг. в исключительной экономической зоне Намибии продолжали вести промысел 5-10 российских крупнотоннажных траулеров. Однако количество судов и их суммарный годовой улов постепенно снижались.

Современный российский промысел ставриды в ИЭЗ Намибии велся на договорных условиях отдельными крупнотоннажными траулерами Северного и Западного бассейнов. Однако в 2014 и 2015 гг. промысел по коммерческим лицензиям в рыболовной зоне Намибии вели суда только одной компании, ее вылов составил 5,6 тыс. тонн и 6,5 тыс. тонн соответственно. С 2016 г. лов в водах африканского государства суда РФ не вели.

Fishnews

  • Переговоры в Намибии. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Рыбный промысел в Намибии. Фото из «Википедии»
    •
    НазадМетки: аквакультуракрабросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

    Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

    Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

    Николай БОНДАРЕНКО

    «Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

    Все материалы

    Крупным планом

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

    «Антей» принимает вызов

    Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

    Сертификация ответственного бизнеса

    Все материалы

    События

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

    Интерес к «Продэкспо» возрастает

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.