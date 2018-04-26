26 апреля 2018 года

Россия и Намибия договариваются о «рыбном» сотрудничестве

В столице Намибии Виндхуке проходит третья сессия российско-намибийской смешанной комиссии по рыболовству. Обсуждается возобновление российского промысла ставриды в ИЭЗ республики и создание совместного рыбохозяйственного предприятия.

Сессия открылась 23 апреля. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, намибийскую – заместитель постоянного секретаря Министерства рыболовства и морских ресурсов Уеритжуа Кауария, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Что обсуждают

После второй сессии российско-намибийской комиссии по рыболовству прошло 5 лет, а российский промысел в исключительной экономзоне Намибии прекратился в 2016 г. Стороны выразили уверенность, что теперь сотрудничество возобновится. Взаимную заинтересованность подтвердили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замминистра рыболовства и морских ресурсов республики Самуэль Анкама на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в сентябре 2017 г.

Соглашение о «рыбном» сотрудничестве две страны заключили в мае 2010 г. Для того чтобы российскому промыслу были созданы благоприятные условия, намибийской стороне предлагается организовать совместное предприятие. Также компания могла бы поучаствовать в инвестировании в пищевую промышленность и аквакультуру, судоремонт, а также в продвижении рыбопродукции Намибии на российском рынке. Республика поддержала идею и согласилась предоставить необходимые нормативно-правовые материалы.

Основными объектами промысла в водах Намибии являются ставрида, хек, сардина, краб и лобстер. Для российских рыбаков возможна добыча ставриды, поскольку остальные объекты разрешено добывать только местным рыбопромышленникам.

На нынешней сессии стороны обсудят перспективы совместных научных исследований водных биоресурсов в зоне Намибии. Речь пойдет также о подготовке намибийских специалистов рыбной отрасли в образовательных учреждениях Росрыболовства. Стороны наметят план мероприятий по двустороннему сотрудничеству на 2018-2019 гг. Работа сессии завершится 26 апреля.

История диалога

Развитие двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства между Россией и Намибией имеет большую историю. Советский промысловый флот начал работать в районе республики с 1961 г. Промысел был ориентирован на добычу ставриды и хека. В 1980-х гг. прошлого века здесь работало до 60-70 крупнотоннажных траулеров СССР. В 1992-2001 гг. в исключительной экономической зоне Намибии продолжали вести промысел 5-10 российских крупнотоннажных траулеров. Однако количество судов и их суммарный годовой улов постепенно снижались.

Современный российский промысел ставриды в ИЭЗ Намибии велся на договорных условиях отдельными крупнотоннажными траулерами Северного и Западного бассейнов. Однако в 2014 и 2015 гг. промысел по коммерческим лицензиям в рыболовной зоне Намибии вели суда только одной компании, ее вылов составил 5,6 тыс. тонн и 6,5 тыс. тонн соответственно. С 2016 г. лов в водах африканского государства суда РФ не вели.

Fishnews