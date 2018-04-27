27 апреля 2018 года

Лососевые участки будут переводить «на новые рельсы»

Минсельхоз предложил порядок перезаключения договора пользования участком для добычи анадромных в рамках промышленного рыболовства. Такие рыбопромысловые участки станут рыболовными.

Большой блок изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве в 2016 г., включает поправки по участкам для промысла. Со следующего года термин «рыбопромысловый участок» заменят на «рыболовный участок». Для добычи анадромных видов рыб участки будут выделяться во внутренних водах и в территориальном море.

Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, получившему РПУ для прибрежного рыболовства анадромных до вступления закона в силу, без торгов переоформят договор на рыболовный участок на оставшееся время.

Порядок такого переоформления предложил Минсельхоз. Опубликованный проект приказа будет проходить процедуру общественного обсуждения до 3 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что договор пользования рыболовным участком перезаключается в течение двух лет после вступления изменений закона в силу. При этом предлагается использовать форму примерного договора пользования РПУ. Изменение границ участка не допускается.

Предполагается, что перезаключением договоров будут заниматься теруправления Росрыболовства по заявлениям пользователей.

Fishnews