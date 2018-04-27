27 апреля 2018 года

У погранрежима – свои тонкости

С 2018 г. рыбаки, отправляющиеся на промысел в акватории с пограничным режимом, обязаны уведомить об этом пограничников за два часа до выхода. Раньше срок составлял 24 часа.

Нововведения, связанные с судоходством в таких акваториях, основаны на приказе ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима». Новый документ вступил в силу с 1 января текущего года и отменил приказ от 15 октября 2012 г. № 515. На это обратил внимание представитель Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Евгений Хремичев на встрече с владельцами баз-стоянок для маломерного флота Владивостока.

Он напомнил, что ранее рыбаки обязаны были уведомлять ближайший пограничный орган за 24 часа до выхода в российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренние морские воды и в территориальное море РФ. Теперь же этот срок сократился до двух часов, сообщает корреспондент Fishnews.

Есть в приказе и другие новшества, касающиеся не только рыбаков, а всех судовладельцев. Так, в случае отказа от выхода либо изменения времени выхода владельцы судов также должны установленным образом уведомить пограничников. Эта же обязанность возлагается на судовладельцев и по возвращении в пункт базирования. При этом если судно не успевает вернуться в назначенное время, то за час до наступления этого времени владелец обязан сообщить в пограничный орган по той же форме, указав причину невозвращения.

Норма, согласно которой все граждане на борту должны иметь при себе удостоверения личности, существовала и раньше, однако теперь в приказе появилось уточнение: вместо удостоверения можно предъявить его копию.

Fishnews