27 апреля 2018 года

Россия сможет поставлять в Бразилию больше рыбы

Право поставлять рыбопродукцию на рынок Бразилии получили еще три предприятия РФ. Россельхознадзор направит бразильским коллегам новый список потенциальных экспортеров.

На полях крупнейшей отраслевой выставки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в Брюсселе заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков провел переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, стороны обсудили, в частности, вопросы взаимных поставок рыбы и рыбной продукции.

Участники встречи договорились, что в компетентный орган Бразилии направят список российских рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставке своей продукции в южноамериканскую республику. Представители бразильского министерства рассказали, что по предыдущим запросам Россельхознадзора в перечень поставщиков включены три завода.

Fishnews