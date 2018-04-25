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Выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 показала, что интерес к рыбе и морепродуктам от российских производителей в мире по-прежнему высок

Европа встречает российскую рыбу

В Брюсселе 24 апреля начала работу крупнейшая отраслевая выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018. Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию, интерес к рыбе и морепродуктам от российских производителей в мире по-прежнему высок.

Новые бренды и старые знакомые

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в этом году объединил как ведущие предприятия рыбной отрасли, постоянно присутствующие на международных площадках, так и тех, кто только стремится к выходу на новые рынки и нащупывает востребованные форматы для реализации своей продукции. В числе экспонентов – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператор национального стенда – компания Expo Solution Group. Fishnews – ее генеральный информационный партнер.

Российская экспозиция разместилась в павильоне № 11 громадного выставочного комплекса Brussels Expo, который на три дня собрал весь цвет рыбного бизнеса со всех континентов. Более 1800 компаний из 79 стран мира привезли в столицу Бельгии всевозможные виды рыбы и морепродуктов, а также оборудование и технологии для их переработки и сопутствующие сервисы.

Возможностью познакомить с новыми брендами максимально широкую профессиональную аудиторию воспользовался холдинг «Норебо». «Раньше это всегда был Ocean Trawlers – наша торговая марка, под которой мы были известны на Западе. Сейчас мы впервые выставляемся как «Норебо», и к этому бренду постепенно привыкают все», - рассказал Fishnews представитель группы компаний Сергей Сенников. Он подчеркнул, что это наименование будет одинаковым и для внутреннего рынка, и для внешнего: «Унификация названий произошла везде. Это показывает, что у нас одна крупная интегрированная компания».

В Брюсселе продукция «Норебо» представлена под тремя основными брендами. "Это Ocean Spirit, где рыба в основном продается в формате B2B. Glacialis – это филейная группа, филе трески и минтая, которое изготавливается в море, как на Дальнем Востоке, так и на Северо-Западе. И отдельно Borealis – это наш ретейловый бренд, который мы поставляем не только в Россию, но и нашим иностранным партнерам, – продукция с фабрики «Полярное море+», – уточнил Сергей Сенников.

Если в прошлом году участие в выставке для Рыболовецкой артели «Гера» из Хабаровского края, продвигающей торговую марку «Дикий Улов», походило скорее на разведку, то в нынешнем – предприятие получило еврономер и готово к завоеванию рынка. «На второй год мы уже прицельно бьем, мы понимаем, какой товар интересен, – говорит директор по развитию компании Ярослав Гусаков. – У нас есть и корюшка, которую охотно покупают в Китае, есть креветка, которой многие интересуются, и красная рыба – кета, ее очень любят в странах Восточной Европы, лососевая икра. Причем мы предлагаем не только сырец, но и расфасованное филе – полуфабрикат однократной заморозки, которая позволяет сохранить максимум качества для конечного потребителя».

Другой дальневосточный участник – НБАМР – не изменяет традиционному ассортименту продукции. В витринах можно увидеть филе и фарш минтая, кальмара, лемонему, сельдь. «Мы нацелены на расширение рынка продаж, в частности выход в Западную Африку, развитие флота и освоение новых объектов промысла, в том числе скумбрии», – прокомментировали ближайшие планы в компании.

Разнообразия на стенде добавляет продукция других предприятий холдинга. Аквакультурный гребешок и сушеный трепанг от «Нереиды», россыпь ракушек – анадара, корбикула, спизула от «Акватехнологий», синий краб – уже собственное производство НБАМР. Кроме того, компания продемонстрировала новый дизайн тары как для блочной заморозки, так и для мелкой розницы - килограммовых пачек филе минтая и кальмара без кожи. В торговых сетях обновленную упаковку можно будет встретить к концу года.

Ориентация на конечного потребителя

В день открытия экспозицию российских предприятий осмотрел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в сопровождении посла России в Бельгии Александра Токовинина и постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова. Почетные гости оценили представленную в витринах рыбу и морепродукты и пообщались с рыбопромышленниками.

На стенде НБАМР президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин говорил о тонкостях марикультуры в Приморье. Собственник холдинга «Норебо» Виталий Орлов показал образцы продукции из премиальной линейки Borealis. А генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков пригласил делегацию продегустировать лососевую и минтаевую икру, соленую кету и палтуса, добычу которых предприятие ведет на Южных Курилах.

Илья Шестаков обратил особое внимание на продукцию глубокой переработки, которую в этом году привезли даже те производители, что традиционно специализировались на экспорте сырья. «Уже видно, что есть предприятия, которые начали показывать индивидуальную упаковку – то, что можно действительно реализовывать конечному потребителю. Не все еще, конечно. Но мне кажется правильным развивать и показывать достижения с точки зрения не просто мороженой рыбы, а то, что мы действительно ушли дальше», - заявил он.

По словам руководителя Росрыболовства, в этом свете большое значение имеет инициатива «Норебо» по продвижению такой продукции за рубежом. «По сути они сейчас пытаются даже на европейском рынке посмотреть возможности заключения контрактов по поставкам продукции в индивидуальной упаковке. Это не может не вызывать уважения, потому что это то, о чем мы со многими рыбаками говорим», – напомнил Илья Шестаков, отметив, что вопросам развития инфраструктуры, переработки и реализации нужно уделять больше внимания.

Глубиной переработки всерьез озаботилась и «Русская рыбопромышленная компания». В первый день выставки она провела специальную презентацию, посвященную смене вектора экспортной политики. Директор по корпоративным коммуникациям РРПК Дмитрий Кравченко назвал одной из главных задач по выставке в Брюсселе рассказать всем о грядущей трансформации в связи с обновлением производственной базы и переориентацией на выпуск филе.

«В мире растет спрос на филе – и в Америке, и в Европе, и в Китае, и в России. Соответственно, мы понимаем, что наша стратегическая инициатива по переходу на производство филе совпадает с этим интересом, – сообщил представитель компании. – Мы прогнозировали для себя, что спрос на филе будет. Не все верили, но мы в это время наращивали свои мощности по производству филе». В этом году РРПК планирует переработать на филе до 40% объема добытого минтая.

На российском стенде в зоне делового общения для участников экспозиции были организованы презентации зарубежных производителей оборудования для рыбопромысловых судов и аквакультуры. Кроме того, состоялся бизнес-диалог с делегацией компаний из Аргентины. Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов отметил важность налаживания контактов с крупнейшими российскими трейдерами и ретейлом для аргентинских предприятий и пригласил их принять участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 13 по 15 сентября.

Анна ЛИМ, Fishnews

  • Выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 показала, что интерес к рыбе и морепродуктам от российских производителей в мире по-прежнему высок
  • Национальный стенд России объединил ведущие предприятия рыбной отрасли
  • Российская экспозиция разместилась в павильоне № 11
  • С новыми брендами профессиональную аудиторию познакомил холдинг «Норебо»
  • Ретейловый бренд «Норебо» - Borealis
  • Стенд группы компаний «Иня»
  • Креветка от «Дикого Улова»
  • Находкинская БАМР не изменяет традиционному ассортименту продукции
  • Деликатесы от «Ини»
  • Аквакультурный гребешок привезла компания «Нереида»
  • Синий краб – собственное производство НБАМР
  • Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ у стенда компании
  • Посол России в Бельгии Александр ТОКОВИНИН, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧИЖОВ, руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, заместитель главы ведомства Петр САВЧУК и генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании Андрей ТЕТЕРКИН
  • На стенде НБАМР высоких гостей принял президент ПАО «ТИГР» Сергей ДАРЬКИН
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