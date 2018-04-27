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Президент России Владимир ПУТИН

Граждан хотят простимулировать к охране госграницы

Новые Основы государственной пограничной политики РФ утвердил президент Владимир Путин. Обеспечить их реализацию поручено правительству.

Прошлый документ – Основы пограничной политики – был утвержден еще в 1996 г. и нуждается в серьезной актуализации, отмечал ранее Владимир Путин.

Под пограничным пространством в документе понимается госграница РФ и пограничное пространство, включающее госграницу и пограничную территорию РФ, подводную среду и воздушное пространство, а также исключительную экономзону РФ, континентальный шельф РФ, другие морские пространства, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе приводятся шаги, которые предпринимаются для более эффективной пограничной деятельности. Это в том числе наращивание оперативного и технического потенциала пограничных органов, обустройство и техническое оснащение госграницы. Сообщается, что ежегодно обновляется от 5 до 10% вооружения и техники, используемых для охраны госграницы. «В практику пограничной деятельности внедряются современные технические средства, включая высокотехнологичные и многофункциональные пограничные комплексы и системы», – говорится в Основах.

Отмечено и то, что «для сокращения времени на проведение контрольно-проверочных мероприятий уменьшено количество государственных контрольных органов в пунктах пропуска, в практику их деятельности внедрены принципы «одного окна» и «одной остановки».

Авторы документа указывают на то, что под воздействием преимущественно внешних факторов изменились характеры вызовов и угроз в пограничном пространстве и уровень их проявления на отдельных участках госграницы.

Среди основных угроз национальной безопасности в пограничном пространстве названы притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Арктики и Дальнего Востока. Вошла в список и трансграничная преступность, в том числе – связанная с незаконной добычей и реализацией водных биоресурсов.

В документе приводится несколько основных направлений реализации государственной пограничной политики. В список приоритетов попали актуализация законодательства РФ о госгранице, обустройство госграницы, создание условий для социально-экономического развития приграничной территории и т.д.

При этом в число инструментов для развития системы обеспечения нацбезопасности вошло создание системы стимулов для привлечения граждан, общественных организаций к оказанию содействия федеральным ведомствам при реализации ими задач по защите и охране границы.

Основы государственной пограничной политики смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.
НазадМетки: дальний востокправительство
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