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Юбилейное заседание попечительского совета Русского географического общества провел глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента

Ученые провели «перепись» малых рек

В России создана геоинформационная система малых рек. Она включает более 350 тыс. бассейнов с привязанными данными о природе, ресурсном потенциале и экологическом состоянии территории.

Создание ГИС на бассейнах малых рек обсудили на десятом заседании попечительского совета Русского географического общества. Юбилейное совещание провел президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«В России около 2,5 млн рек. До сегодняшнего дня информация о них была достаточно разрознена. Наконец при поддержке Русского географического общества составлен первый реестр всех малых рек России, – отметил глава Минобороны и президент РГО Сергей Шойгу. – Общий объем картографируемой территории – 12 млн квадратных километров, почти три четверти нашей страны».

Профессор Казанского федерального университета Олег Ермолаев рассказал, что масштаб работ включает всю азиатскую часть – и Сибирь, и территории Дальнего Востока. «Это соответственно тихоокеанский водосбор и арктический водосбор, это 12 млн квадратных километров, что равняется трем площадям Евросоюза с их 27 государствами», – подчеркнул ученый.

Он обратил внимание, что малые речные бассейны – это самый распространенный природный объект в России. Малые реки охватывают более 80% территории страны, имеют четкие и понятные границы, слабо изучены географически.

Кроме того, это удобные единицы территориального анализа, отметил Олег Ермолаев. Из мозаики речных бассейнов малых рек можно сконструировать, собрать, как из природных пазлов, территорию любого масштаба: от малой реки до крупной и великой, от муниципального района до федерального округа, рассказал ученый.

«Многие развитые страны в настоящее время имеют такие системы. Теперь можно сказать, что подобная система национального уровня есть и у нас. Она включает в себя более 350 тыс. бассейнов малых рек с привязанной к ним геобазой данных на десятки показателей о природе, ресурсном потенциале и экологическом состоянии территории», – сообщил профессор.

По его мнению, для созданной ГИС не хватает одного шага, чтобы быть внедренной в разные стороны жизни России. Одним из таких возможных путей внедрения Олег Ермолаев считает создание геопортала открытого доступа «Реки и речные бассейны России». «При рекомендации попечительского совета мы готовы к полномасштабной реализации такого научного проекта», - заявил ученый.

Fishnews
НазадМетки: дальний восток
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