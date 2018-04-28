28 апреля 2018 года

Нет безопасности – нет промыслового билета

Правительство внесло изменения в правила, регламентирующие получение разрешений на добычу. После вступления поправок в силу, в заявке на промысловый билет нужно будет указывать сведения о документах, подтверждающих соответствие требованиям МКУБ.

В Правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов вносятся изменения. Постановление правительства – от 25 апреля 2018 г. № 503 – официально опубликовано 27 апреля. Поправки должны стать одной из мер по повышению безопасности работы рыбацкого флота.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дополняется список сведений, которые нужно указывать в заявлении на получение разрешения. Теперь необходимо будет направлять информацию о документах, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, а также о соответствии судна требованиям МКУБ. Кроме того, нужно будет приложить к заявлению копии этих документов.

Если документы изымаются, Росрыболовство должно будет внести в разрешение изменения по срокам добычи.

Этот блок поправок вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Также в Правилах отражены изменения федерального закона о рыболовстве – в том числе по переходу на рыболовные участки вместо рыбопромысловых.

Fishnews