Новости
Правительство внесло изменения в правила, регламентирующие получение разрешений на добычу

Нет безопасности – нет промыслового билета

Правительство внесло изменения в правила, регламентирующие получение разрешений на добычу. После вступления поправок в силу, в заявке на промысловый билет нужно будет указывать сведения о документах, подтверждающих соответствие требованиям МКУБ.

В Правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов вносятся изменения. Постановление правительства – от 25 апреля 2018 г. № 503 – официально опубликовано 27 апреля. Поправки должны стать одной из мер по повышению безопасности работы рыбацкого флота.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дополняется список сведений, которые нужно указывать в заявлении на получение разрешения. Теперь необходимо будет направлять информацию о документах, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, а также о соответствии судна требованиям МКУБ. Кроме того, нужно будет приложить к заявлению копии этих документов.

Если документы изымаются, Росрыболовство должно будет внести в разрешение изменения по срокам добычи.

Этот блок поправок вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Также в Правилах отражены изменения федерального закона о рыболовстве – в том числе по переходу на рыболовные участки вместо рыбопромысловых.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Все материалы

Крупным планом

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

«Антей» принимает вызов

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.