28 апреля 2018 года

Путина в Хабаровском крае: какие планы?

Для Хабаровского края, как и для других регионов Дальнего Востока, подготовили на 2018 г. стратегию промысла тихоокеанских лососей. В ней предусмотрены основные принципы организации путины.

Стратегию промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2018 г. одобрили на заседании ДВНПС 19 апреля. В целом в регионе рекомендовано к освоению более 83 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Стратегия предусматривает возможные принципы организации промысла, окончательные решения будет принимать региональная комиссия по анадромным, сообщил Fishnews глава краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Охотоморское побережье

В Северо-Охотоморской подзоне, в границах Хабаровского края, к освоению рекомендовано 4 018 тонн горбуши, 13 563 тонны кеты, 244 тонны нерки, 1 075 тонн кижуча. «Олимпийскую систему» при организации промысла предполагается использовать в Охотском районе и Сахалинском заливе. В районах с невысокими запасами лососевых – Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском – возможно жесткое закрепление объемов за предприятиями. Предполагается использование резерва – не менее 30%, а по горбуше Сахалинского залива – не менее 50%. Проходные периоды для этих районов стратегия не предусматривает.

Предполагается, что промысел горбуши будет осуществляться 1 июля – 15 августа, кеты – 20 июля – 25 сентября, кижуча – 1 августа – 25 сентября, нерки – 10 июля – 15 августа.

Подзона Приморье

В подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой), в пределах края, к вылову предполагается 8 737 тонн тихоокеанских лососей. Это 8587 тонн горбуши и 150 тонн кеты. На промысле горбуши планируется использовать «олимпийскую систему». Общий резерв на подзону – 30%.Запретные периоды для всех видов рыболовства, кроме научно-исследовательских работ, для группы РПУ от мыса Датта до мыса Красный Партизан – два дня в неделю. Предполагаемые сроки путины – 10 июня – 5 августа.

Объемы вылова кеты в этой подзоне небольшие, предлагается пойти по пути их жесткого закрепления, с резервом в 30%. Планируемые сроки промысла – 5 августа – 10 октября.

Амур и Амурский лиман

По реке Амур и Амурскому лиману – районам, где в Хабаровском крае добываются основные объемы лососей, – прогноз составляет 55 640 тонн. При этом специалисты рекомендуют следующие сроки лова: горбуша – 20 июня – 1 августа, летняя кета – 6 июля – 20 августа. По осенней кете промысел предлагается осуществлять в бассейне Амура и северной части лимана 27 августа – 15 октября, в южной части лимана – 27 августа – 20 сентября.

Здесь планируется использовать жесткое распределение объемов рекомендованного вылова по подрайонам, группам РПУ. Процентовка следующая:

Горбуша:

Северная часть лимана и бассейн Амура в пределах Николаевского района – 80%;

Бассейн Амура в пределах Ульчского района – 20%.

Летняя кета:

Северная часть лимана и бассейн Амура в пределах Николаевского района – 85%;

Бассейн Амура в пределах Ульчского района – 15%.

Осенняя кета:

Северная часть Амурского лимана и бассейн Амура в пределах Николаевского района – 55%;

Бассейн Амура в пределах Ульчского района – 35%;

Бассейн Амура в пределах Комсомольского района, Амурского, Нанайского района и в пределах Хабаровского края – 10%.

Как отмечено в стратегии, доля группы рыбопромысловых участков в общем вылове определена с учетом значимости локальных стад отдельных районов в воспроизводстве, среднемноголетней величины вылова по районам в бассейне Амура и вероятной максимальной доли изъятия в пределах выделенных районов.

Предлагается установить проходные дни: 2-3 дня в неделю. Причем такие пропускные периоды могут быть установлены одномоментно по всем районам либо со смещением на одни сутки при продвижении от устья вверх по течению. Резерв по району – не менее 30%.

Fishnews

