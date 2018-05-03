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Пути повышения спроса на российскую рыбопродукцию и ее стоимости в оптовом звене обсудили участники круглого стола на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе

«Русскую рыбу» запустят на новый круг

Росрыболовство планирует в мае провести с рыбаками совещание об учреждении некоммерческой организации «Русская рыба» для продвижения отечественной рыбной продукции и увеличения потребления рыбы внутри страны.

Пути повышения спроса на продукцию отечественных рыбаков и ее стоимости в оптовом звене обсуждались на круглом столе, организованном на российском стенде в рамках выставки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе. На встречу были приглашены представители компаний – участников экспозиции, в том числе НБАМР, Русская рыбопромышленная компания, «Норебо», «Иня», ФОР, «Антей», ФЭСТ, «Дикий улов», Южно-Курильский рыбокомбинат.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук представил проект по созданию некоммерческой организации «Русская рыба». В ее задачи должен входить анализ рынков, популяризация рыбной продукции и повышение культуры потребления рыбы в России, стимулирование сбыта на внутреннем рынке, а также решение маркетинговых задач для экспортеров.

«Цель этого проекта – это увеличение стоимости оптовых продаж российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынке. На наш взгляд, мы должны достигнуть показателя не менее 5% в год роста, начиная с 2019 года», – заявил представитель рыбного ведомства. В качестве примера он сослался на положительный опыт таких стран, как США и Норвегия.

С точки зрения регулятора, учредителями некоммерческого партнерства могли бы выступить 15-20 крупнейших рыбопромышленных групп, объединяющих как добывающие, так и перерабатывающие предприятия. Как сообщает корреспондент Fishnews, сфокусироваться предложено в первую очередь на четырех секторах рыбного рынка – белая рыба (тресковые), лососевые, пелагические виды и морепродукты.

Одной из важнейших проблем остается отношение к рыбе внутри страны. «С нас спрашивают, как с Росрыболовства: ловим много, а народ-то не ест рыбу. К сожалению, она у нас еще и дорогая», – признал Петр Савчук. Он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы вся рыба поставлялась внутрь страны, а только о создании условий, «чтобы эта рыба появилась на нашем внутреннем рынке».

По словам замглавы Росрыболовства, после перехода на обязательную электронную ветсертификацию вся продукция будет отслеживаться и компании, которые осуществляют поставки на внутренний рынок, будут «материально стимулироваться». В проекте также планируется участие ФГУП «Нацрыбресурс» – особенно в части логистики – и ВНИРО, которому, как и другим научным институтам, будет поставлена задача по разработке современных продуктов из водных биоресурсов.

«Мы 30 лет работаем по филе, по фаршу сурими, ничего нового больше не придумали. А нужно придумывать, нужно совершенствоваться и дать такие продукты, которые бы были в нашем обществе востребованы», – обратил внимание Петр Савчук. Не меньше внимания, по его мнению, потребуется уделять качеству, логистике и автоматизации процессов. К работе с населением ведомство намерено также подтягивать торговые сети и рестораны.

Участники встречи в целом поддержали предложение, высказавшись за объединение маркетинговых усилий и выработку единой стратегии для продвижения рыбной продукции. Бизнес интересовали конкретные вопросы – по финансированию, организационной структуре будущего партнерства, наполнению маркировки, поддержке государства и преимуществах, которые дает участие в программе.

Петр Савчук напомнил, что в двадцатых числах мая запланировано совещание с представителями ФНС по очищению рыбного рынка от «серых схем», и предложил рыбопромышленникам сразу после этого провести учредительное собрание по «Русской рыбе».

Напомним, что в крупнейшей отраслевой выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 участвовали компании из 79 стран мира. Оператор российского национального стенда – компания Expo Solution Group. Fishnews – ее генеральный информационный партнер.

Fishnews

  • Пути повышения спроса на российскую рыбопродукцию и ее стоимости в оптовом звене обсудили участники круглого стола на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе
  • Пути повышения спроса на российскую рыбопродукцию и ее стоимости в оптовом звене обсудили участники круглого стола на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе
  • Пути повышения спроса на российскую рыбопродукцию и ее стоимости в оптовом звене обсудили участники круглого стола на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе
  • Пути повышения спроса на российскую рыбопродукцию и ее стоимости в оптовом звене обсудили участники круглого стола на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе
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