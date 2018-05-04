04 мая 2018 года

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Успешное прохождение процедуры перезаключения договоров на 15 лет – важнейшая задача для Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, отмечает руководитель объединения Максим Козлов.

С 1 апреля стартовал прием заявок о закреплении долей квот вылова на новый период. Обеспечить правовые основы для работы отрасли – приоритет для властей и рыбацкого сообщества. Эта тема рассматривалась в феврале на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Было отмечено, что к заявительной кампании необходимо подойти с четкой правовой базой, понятными механизмами.

«На съезде заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что все вопросы до 1 апреля будут сняты. На мой взгляд, эта задача выполнена», – заявил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Из правил распределения квоты, утвержденных постановлением правительства от 30 января 2018 г. № 88, убрали подпункт «д» пункта 24, напомнил руководитель АРСО. «Это основание для отказа в закреплении доли квоты вызвало серьезное беспокойство, ведь под угрозу ставилось заключение договоров с компаниями, получившими право на добычу в результате реорганизации на основании универсального правопреемства. Потери могли быть огромные», – подчеркнул собеседник издания.

Прозрачность процедуры, по мнению Максима Козлова, поможет обеспечить привлечение к рассмотрению заявок представителей бизнес-сообщества. «Я, как руководитель ассоциации, также приму участие в этой работе», – рассказал президент АРСО.

Объединение активно подключилось к процессу. «На данном этапе мы постарались максимально помочь пользователям в подготовке документов для перезаключения договоров», – отметил Максим Козлов. Он также отдельно остановился на важности сохранения в отрасли исторического принципа.

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