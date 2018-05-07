07 мая 2018 года

Ардонскому ЛРЗ ищут деньги на реконструкцию

Росрыболовство рассмотрит возможности по реконструкции Ардонского лососевого завода. Предприятие, расположенное в Северной Осетии, специализируется на воспроизводстве запасов каспийского лосося.

Перспективы Ардонского лососевого завода – филиала ФГБУ «Главрыбвод» обсуждались на выездном совещании в Республике Северная Осетия – Алания, которое провела начальник управления аквакультуры Росрыболовства Наталья Иванкова. В совещании участвовали специалисты КаспНИРХ, Западно-Каспийского теруправления, представители региональных органов власти.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, рыбоводному предприятию необходимы средства на реконструкцию: все бетонные лагуны и четыре скважины, обеспечивающие завод водой, требуют ремонта, в инкубационном цеху замене подлежат практически 90% бассейнов. При этом Ардонский ЛРЗ в полном объеме выполняет ежегодное госзадание и помогает другому филиалу Главрыбвода – Чегемскому форелевому заводу – с инкубированием икры. Мощности ЛРЗ также используются для компенсационных мероприятий.

На встрече поднимались вопросы о целесообразности передачи в аренду мощностей завода частному предприятию и о возможности объединения с Чегемским форелевым рыбоводным заводом. Эти предложения решено проработать и попробовать изыскать средства на реконструкцию завода, в том числе за счет внебюджетных источников. Обсуждение мер поддержки ЛРЗ будет продолжено на совещании, которое проведет с более широким составом участников замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Fishnews