07 мая 2018 года

Рыбаки Хабаровского края готовятся к работе по новым правилам

Изменения правил рыболовства предложены в этом году к лососевой путине. Большой блок поправок предусмотрен по Амуру и лиману. Рыбаки также готовят меры саморегулирования, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

В этом году промыслу тихоокеанских лососей на реке Амур и в Амурском лимане будет уделено особое внимание – об этом говорилось на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 19 апреля. ДВНПС одобрил для Хабаровского края, как и для других регионов ДФО, стратегию на путину 2018 г., ожидается внесение изменений в бассейновые правила рыболовства.

В эту путину нужно посмотреть, как сработают эти поправки, а потом уже – если будет необходимость – предлагать что-то новое, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков. По его мнению, ограничения сработают при должном выполнении.

Собеседник Fishnews также отметил, что рыбаки готовят меры саморегулирования. Предприятия Николаевского района планируют направить в краевую комиссию по анадромным модель, которая будет четко описывать места постановки орудий лова. Работу предполагается завершить к середине мая.

В сентябре прошлого года по предложению ассоциации ученые отраслевых институтов провели мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Исследования выполнялись, для того чтобы объективно оценить ситуацию с лососем. В нынешнем году объединение планирует усилить сотрудничество с наукой.

Fishnews