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Камчатский краб

Краб, инвестквоты, лосось и рыбоохрана – поручения правкомиссии

Целесообразность изменения механизма распределения квот на вылов крабов, подготовка правил предоставления инвестиционных квот по этим видам водных биоресурсов, создание на Дальнем Востоке новой верфи – эти и другие вопросы нашли отражение в протоколе правкомиссии по развитию рыбного хозяйства.

Напомним, что заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса провел 26 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович. Участники заслушали информацию по квотам на инвестиционные цели. Как следует из протокола, Министерству промышленности и торговли поручено до 1 июня обеспечить принятие приказа, регламентирующего контроль за реализацией инвестпроектов. Именно за Минпромторгом по законодательству закреплена функция контролировать процесс строительства судов и заводов под инвестквоты.

К этому же времени Минвостокразвития и Минпромторг совместно с другими федеральными ведомствами и организациями должны подготовить модель создания в Дальневосточном федеральном округе новой верфи и о результатах доложить в правительство.

Известна теперь и формулировка, с которой дано поручение по крабовым квотам, сообщает корреспондент Fishnews. В протоколе оно звучит следующим образом: Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ с участием отраслевых союзов (ассоциаций) обеспечить обсуждение вопроса целесообразности изменения механизма распределения квот добычи (вылова) краба. Также правкомиссия поручила рассмотреть вопрос о требованиях к объектам инвестиций – флоту и заводам – для исключения избыточных требований по оборудованию и технологиям. О результатах этих обсуждений в правительство должно быть доложено до 15 мая.

Проект постановления, регулирующего распределение инвестиционных квот на краба в Дальневосточном и Северном бассейне, согласно протоколу, должен быть представлен в кабмин до 1 июля. Такое поручение дано Минсельхозу совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами.

Министерство промышленности и торговли, Минвостокразвития совместно с ОСК должны проработать вопрос об объемах и сроках размещения заказов на постройку судов-краболовов на дальневосточных верфях – для реализации в 2018 г. механизма инвестквот.

Минсельхозу поручено обеспечить распределение 50% объема инвестквот по крабу и при этом проанализировать эту процедуру в части учета количества заявок, поданных на строительство среднетоннажников-краболовов на верфях ДФО. По результатам в правительство должны быть внесены предложения о целесообразности или нецелесообразности изменения порядка распределения оставшихся 50% объема крабовых инвестквот. Именно вокруг обязательства по постройке судов-краболовов на дальневосточных мощностях развернулась основная дискуссия. Как отметил ранее один из участников заседания, речь идет о том, чтобы провести распределение в два этапа, подумав, как при необходимости переориентировать заказы на Дальний Восток.

В протоколе также нашли отражение вопросы регулирования добычи лососей и рыбоохраны.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккраблососьправительство
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