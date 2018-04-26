26 апреля 2018 года

Вице-премьер поручил обсудить крабовые аукционы с бизнесом

Зампред правительства Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу до 15 мая проработать вопрос о последствиях введения крабовых аукционов. Причем влияние таких изменений должно изучаться с участием представителей рыбохозяйственного комплекса.

Острую для отрасли тему исключения крабовых квот из общей системы регулирования обсудили на заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 26 апреля. Рассмотреть вопрос поручил по итогам совещания в Мурманской области премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения представителей отрасли.

Как рассказали Fishnews участники заседания правкомиссии, зампред правительства Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу провести консультации с представителями отрасли, обсудив все расчеты возможной эффективности и влияния крабовых аукционов на экономику и бюджетную сферу.

При этом должны быть проанализированы последствия изменений на перспективу. «Как сказал Аркадий Владимирович, точкой принятия решения должно быть не получение разового эффекта для бюджета, а влияние на отрасль в 10-15-летней перспективе, включая влияние на инвестиционный потенциал отрасли», – сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев, участвовавший в заседании комиссии.

На заседании также рассматривались вопросы инвестиционных квот (в том числе на вылов крабов), организации лососевой путины в Сахалинской области, тема рыбоохраны.

Fishnews