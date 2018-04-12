12 апреля 2018 года

Строительство флота хотят поощрить налоговыми льготами

Проект изменений Налогового кодекса доработают и в апреле отправят на согласование в федеральные ведомства, сообщили в Росрыболовстве. Предполагаются льготы по сбору за пользование ВБР для компаний, развивающих переработку, продающих продукцию на внутреннем рынке и строящих суда в России.

Продолжается подготовка изменений Налогового кодекса. Совещание по этой теме провел в Минсельхозе заместитель министра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В мероприятии участвовали представители исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты и отраслевых объединений. Напомним, что поручение по ставкам сбора за пользование ВБР дал по итогам заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин.

«Мы доработали Налоговый кодекс на основании обсуждений и замечаний, которые были высказаны. Думаю, что надо обсудить те вопросы, которые остались неурегулированными. Предлагаю сегодня уже прийти к единому мнению, чтобы начать процесс согласования со всеми федеральными органами исполнительной власти», – отметил Илья Шестаков, открывая встречу.

Ставки планируется пересмотреть не по всем объектам

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса РФ в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса» представил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он подчеркнул, что размер ставок не пересматривался с момента почти двукратного ослабления рубля в 2014 г., в то же время многие промысловики ориентируются на экспорт. По словам Петра Савчука, Росрыболовство разработало и представило общественности несколько моделей, в целом соответствующих сути поручений. В итоге решено остановиться на одном из вариантов. Согласно обсуждаемой модели, пересмотру подлежат ставки сбора по наиболее осваиваемым и экспортируемым объектам промысла. Ставки по видам водных биоресурсов с низким уровнем освоения (менее 70%) решено не изменять.

Росрыболовство рассказало о принципах расчета

Проведенный анализ базируется на математическом расчете, в основе которого – стоимость ресурса, а не цена какого-то отдельного вида продукции. Для расчета взяты данные за три года – с 2014 по 2016 гг. Для анализа использованы цены реализации от рыбодобывающих компаний по наиболее устоявшимся и массовым направлениям, в отдельных случаях, в том числе по наиболее рентабельным видам морепродуктов, учтена стоимость реализации в зарубежных портах. На втором шаге к рассчитанному показателю удельной стоимости единицы ресурса применяется коэффициент 4,8%.

«Прошу не искать в нем какого-то скрытого смысла или сопоставлять с показателями из других отраслей экономики. Данное значение выведено поэтапно, расчетным путем, исходя из ожиданий и оценок относительно возможных совокупных сборов в среднесрочной перспективе. Таким образом, мы пришли к пересмотру ставок по объектам промысла, составляющим основу экономического потенциала и валютных поступлений. Главные изменения коснулись наиболее дорогостоящих и ценных видов ресурсов – крабов, креветки, створчатых, анадромных видов рыб, атлантической трески», – пояснил Петр Савчук.

Предполагается переходный период

Получившиеся ставки (до применения льготы) - около 5% от стоимости ресурса или реального валового оборота пользователя. В проекте предусмотрен переходный период – 4 года. За это время, по мнению ведомства, пользователи смогут оптимизировать формат бизнеса, чтобы получить законные основания для льготы по сбору или повысить удельную стоимость уловов. Для этого надо переориентироваться с сырьевого экспорта, инвестировать в повышение эффективности промысла или создать предприятия по глубокой и безотходной переработке, считают в Росрыболовстве.

Анализ данных Росстата и ФНС показал, что по итогам 2017 г. совокупные сборы за пользование водными биоресурсами составили менее 1%, в то время как в первый год ведения сбора – в 2007 г. – это было 6,6%. «Подобное снижение объясняется внедрением действующей по сей день льготы, начиная с 2008 года. Из этого можно сделать вывод, что в нашем предложении по пересмотру ставок предпосылка о 4,8% от валового оборота выглядит относительно консервативно», – подчеркнул Петр Савчук.

Минсельхоз – о льготах

Замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Алексей Осинцев, говоря о льготах по уплате ставок для градообразующих и поселкообразующих предприятий, остановился на критериях определения статуса таких предприятий. Предлагается установить критерий численности работников таких организаций до 30% от общего количества жителей населенного пункта и предусмотреть наличие соглашения о социально-экономическом развитии города (поселка).

Льгота предусматривается и для предприятий, которые будут заниматься производством продукции глубокой степени переработки. Вычет 85% от размера полной ставки предполагается делать по результатам выпуска продукции в предыдущем году.

Что сказали участники совещания

Методику расчета ставки сбора, предложенную федеральным агентством, поддержали заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Борис Невзоров и президент ВАРПЭ Герман Зверев, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Президент ВАРПЭ подчеркнул, что Росрыболовством учтены 6 из 9 предложений ассоциации, принципиально важно, что стимулирующая льготам распространяется на всех пользователей, кто занимается выпуском продукции высокой степени переработки, вне зависимости от рынка сбыта. Вместе с тем он обратился с просьбой еще раз пересмотреть предложенные ставки сбора на креветку (северную и гребенчатую), охотоморскую сельдь и горбушу», - рассказали в пресс-службе.

Кому достанутся преференции

Руководитель Росрыболовства напомнил, что изменения в Налоговый кодекс готовятся не с целью уменьшения налоговой нагрузки на отрасль, а для того чтобы насытить внутренний рынок и простимулировать глубокую переработку водных биоресурсов, в том числе для экспортных поставок. Поэтому максимальная льгота – 85% - должна быть предусмотрена именно для тех пользователей, которые решают задачу развития переработки, также необходимо проработать вопрос предоставления льготы предприятиям, реализующим продукцию на внутреннем рынке. «Считаю правильным, что вся продукция, которая идет на внутренний рынок, даже непереработанная, должна облагаться льготной ставкой. Внутренний рынок – наш приоритет», – добавил Илья Шестаков.

По итогам совещания он поручил еще раз просчитать ставки сбора по креветкам, терпугу и лососевым, а также добавить в круг получателей льготы пользователей, построивших новые суда на российских верфях, но не попавшие в программу инвестиционных квот, предусмотрев вычет несколько ниже – 50%.

На доработку документа Илья Шестаков дал 10 дней, после чего проект поправок в Налоговый кодекс будет направлен в федеральные органы исполнительной власти.

Fishnews