10 мая 2018 года

Южная Корея хочет заместить китайцев в водах КНДР

Власти Южной Кореи рассчитывают договориться с Пхеньяном о запрете работы китайских рыбаков в акватории КНДР. Планируется, что вместо них промысел будут вести южнокорейские суда за те же деньги.

Заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Чунсок рассказал журналистам о предстоящих переговорах с КНДР. В ходе урегулирования проблемы Северной разграничительной линии Сеул поднимет вопрос о запрете промысла в северокорейской ИЭЗ для китайских рыбаков. По мнению Кима Чунсока, его государство может заплатить за рыболовство в этой акватории такую же сумму, какую сейчас вносят китайцы.

В министерстве надеются обсудить эту тему после решения проблемы с обеспечением безопасности южнокорейских рыбаков. Возможно, напряженность в пограничных водах удастся снизить в результате переговоров между лидерами КНДР и Соединенных Штатов, а также встречи военных двух Корей, пишут южнокорейские СМИ.

Сейчас рыбаки Южной Кореи терпят значительные убытки от сокращения популяции кальмара в Японском море. В недолове Сеул винит рыбаков Поднебесной, ведущих массовый промысел в исключительной экономической зоне КНДР. Кроме того, китайские браконьеры часто совершают рейды и в южнокорейскую ИЭЗ. Они проникают со стороны спорной морской границы между двумя Кореями, пользуясь напряженными отношениями двух государств.

Fishnews