Новости

Южная Корея хочет заместить китайцев в водах КНДР

Власти Южной Кореи рассчитывают договориться с Пхеньяном о запрете работы китайских рыбаков в акватории КНДР. Планируется, что вместо них промысел будут вести южнокорейские суда за те же деньги.

Заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Чунсок рассказал журналистам о предстоящих переговорах с КНДР. В ходе урегулирования проблемы Северной разграничительной линии Сеул поднимет вопрос о запрете промысла в северокорейской ИЭЗ для китайских рыбаков. По мнению Кима Чунсока, его государство может заплатить за рыболовство в этой акватории такую же сумму, какую сейчас вносят китайцы.

В министерстве надеются обсудить эту тему после решения проблемы с обеспечением безопасности южнокорейских рыбаков. Возможно, напряженность в пограничных водах удастся снизить в результате переговоров между лидерами КНДР и Соединенных Штатов, а также встречи военных двух Корей, пишут южнокорейские СМИ.

Сейчас рыбаки Южной Кореи терпят значительные убытки от сокращения популяции кальмара в Японском море. В недолове Сеул винит рыбаков Поднебесной, ведущих массовый промысел в исключительной экономической зоне КНДР. Кроме того, китайские браконьеры часто совершают рейды и в южнокорейскую ИЭЗ. Они проникают со стороны спорной морской границы между двумя Кореями, пользуясь напряженными отношениями двух государств.

Fishnews
НазадМетки: кальмаркорея
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.