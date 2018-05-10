10 мая 2018 года

Интересные тенденции показало производство рыбопродукции

В январе-марте российская рыбная отрасль увеличила выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Общее производство

Объем выпуска рыбной продукции в первом квартале 2018 г. превысил 1,12 млн тонн. При этом наблюдается рост по целому ряду позиций. В частности, увеличилось производство мороженого рыбного филе на 12,4% – до 56,5 тыс. тонн. Рост зафиксирован в сегменте консервов рыбных натуральных – на 33,8% (до 23,1 тыс. тонн), икры лососевых видов рыб – на 34,4% (до 1,1 тыс. тонн), ракообразных мороженых – на 10,6% (до 12,4 тыс. тонн). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Одновременно выпуск мороженой рыбы сократился на 7,6% – до 799,6 тыс. тонн, рыбной муки – на 15,7% (до 0,4 тыс. тонн); мороженых печени и молок рыб - на 3% (до 9,8 тыс. тонн).

Экспорт

За январь-март 2018 г., по предварительным данным Росстата, поставки рыбной продукции за пределы РФ уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% и составили 555,8 тыс. тонн.

В товарной структуре экспорта 88,6% занимает мороженая рыба; 6,7% – филе рыбное и прочее мясо рыб; 3,6% – ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 0,6% - готовая или консервированная рыбная продукция. При этом экспорт мороженой рыбы снизился на 10,2% (до 492,2 тыс. тонн), поставки филе рыбного и прочего мяса рыб выросли на 25% (до 37 тыс. тонн).

В общей структуре экспорта рыбной продукции, по данным ФТС России, лидером по-прежнему остается минтай мороженый (54,3%), объемы его экспорта в 2018 г. уменьшились на 21,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. - до 251,2 тыс. тонн. При этом увеличился экспорт мороженой сельди на 38,3% – до 63,2 тыс. тонн.

Импорт

По предварительным данным Росстата, за январь-март 2018 г. объем импорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. увеличился на 9,8% и составил 160,5 тыс. тонн. В товарной структуре импорта 60,2% занимает мороженая рыба; 9,7% – ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 13,3% – готовая или консервированная рыбная продукция, 9,2% – филе рыбное и прочее мясо рыб, 4,9% – рыба свежая или охлажденная.

«Наблюдаемая тенденция соответствует реализации одной из приоритетных задач по развитию рыбохозяйственного комплекса, – подчеркнули в пресс-службе Росрыболовства. – Речь идет об изменении структуры внутреннего производства в пользу увеличения выпуска продукции глубокой степени переработки (с высокой добавленной стоимостью), в том числе для поставок за рубеж. Это уход от сырьевой направленности экспорта».

Fishnews