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Дипломы и призы вручает министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка определила лучших работников рыбной отрасли

В Камчатском крае подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Десяти победителям в различных номинациях вручили денежные сертификаты, грамоты и подарки от предприятий.

Нынешний конкурс стал девятым по счету. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, состязались 43 представителя рыбацких профессий из 17 предприятий. Согласно положению, все участники должны были проживать на территории региона и иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет.

«Камчатский край – безусловный лидер в рыбной отрасли России. И в большинстве своем - это заслуга работников рыбохозяйственных организаций нашего региона, тех, кто трудится на берегу и в море», - подчеркнул зрампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир Галицын. - Основными задачами этого конкурса являются повышение профессионального мастерства, поднятие престижа рабочих профессий, а также выявление и поддержка лучших специалистов. Это сложный, но вместе с тем очень достойный труд. Поэтому каждый год мы выбираем профессионалов высшего класса, чтобы их знали не только на предприятиях, на которых они работают, но и во всем регионе».

Решением жюри в этом году лучшим судоводителем признан Анатолий Пименов, лучшим мастером добычи - Валерий Семин, лучшим технологом - Юрий Кузьмичев, лучшим судомехаником Николай Пономарев, лучшим рефмехаником - Виталий Баранов, лучшим электромехаником - Роман Верин. Лучшим механиком технологического оборудования стал Николай Серебренников, лучшим радиоэлектроником - Андрей Золотарев, лучшим обработчиком Ок Не Пак, лучшим ихтиологом - Оксана Михайлова.

Также наградили студентов мореходного факультета КамчатГТУ за активное участие в научно-исследовательской работе по применению отечественного судового радиоэлектронного оборудования. Благодарственные письма краевого министерства рыбного хозяйства получили Алексей Сенькин, Денис Фефелов, Виктор Кобылкин, Александр Лежнин и Алексей Попов.

Fishnews

  • Дипломы и призы вручает министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН. Фото пресс-службы правительства региона
  • В конкурсе приняли участие 43 представителя рыбацких профессий. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Победители получили дипломы, денежные сертификаты и призы. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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