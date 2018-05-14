14 мая 2018 года

Общественный совет выберет председателя

Первое заседание Общественного совета при Росрыболовстве в новом составе состоится 17 мая. На встрече изберут председателя совета, его заместителей и сформируют план работы на вторую половину 2018 г.

Заседание пройдет на площадке Общественной палаты России. Проведет мероприятие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, заседание пройдет в открытом режиме. На заседание приглашены представители Экспертного совета при правительстве, Общественной палаты, департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство». Также в заседании примут участие заместители главы ФАР и руководители структурных подразделений центрального аппарата ведомства.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Он призван рассматривать проекты разрабатываемых с участием ФАР значимых нормативно-правовых актов, следить за качеством оказания госуслуг и реализацией контрольно-надзорных функций, за антикоррупционной и кадровой работой и т.д.

Новый состав Общественного совета при федеральном агентстве Илья Шестаков утвердил в начале мая. В совет вошли 28 человек.

В Росрыболовстве обратили внимание, что состав общественного совета сформирован и будет работать в новом правовом поле. В частности, срок полномочий совещательно-консультативного органа увеличен с двух до трех лет. Приоритетные направления деятельности совета будут утверждаться на заседаниях только в очной форме (без применения заочного голосования).

Fishnews