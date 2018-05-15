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Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК посетил аудитории и общежитие Архангельского морского рыбопромышленного техникума, пообщался с курсантами. Фото пресс-службы областного правительства

Архангельский техникум хотят сохранить для рыбаков

Архангельский морской рыбопромышленный техникум собираются сделать филиалом Калининградского государственного технического университета, находящегося в ведении Росрыболовства. Предполагается, что реорганизация позволит сохранить статус выдаваемых дипломов.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам апрельского совещания в Мурманской области. Необходимость реорганизации связана с тем, что Мурманский государственный технический университет, филиалом которого является техникум, в 2017 г. был передан из ведения Росрыболовства в Минобрнауки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, перевод «под крыло» Министерства образования и науки грозит тем, что дипломы выпускников техникума потеряют свой статус (эта проблема беспокоила также преподавателей и курсантов головного вуза – МГТУ). В настоящее время решается вопрос о том, что полномочиями по подготовке моряков будут наделены только учебные заведения, находящиеся в ведении Росморречфлота или Росрыболовства, подчеркнули в пресс-службе.

В связи с подготовкой предложения о реорганизации архангельский техникум посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он встретился с руководством и преподавательским составом учебного заведения, познакомился с организацией образовательного процесса, посетил аудитории и общежитие, пообщался с курсантами.

Fishnews
НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовство
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