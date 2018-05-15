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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Фото пресс-службы президента РФ

Министры сельского хозяйства ЕАЭС объединятся в совет

В ЕАЭС будет сформирован совет министров сельского хозяйства – он займется в том числе продвижением союзной продукции на зарубежные рынки. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Владимир Путин.

Перспективные направления работы озвучили главы государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Высший наднациональный орган Евразийского экономического союза собрался в Сочи 14 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе президента РФ.

Россия председательствует в ЕАЭС в 2018 г. На заседании совета в узком составе наша страна высказала свои соображения по интеграционной работе на этот год, заявил президент РФ Владимир Путин. «В числе первоочередных задач – повышение эффективности функционирования общего внутрисоюзного рынка, сближение национальных правил экономического регулирования», – сообщил он.

Борьба с барьерами и продвижение

По словам российского президента, первоочередное внимание по-прежнему будет уделяться устранению ограничений и изъятий на пути свободного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы. «Ориентируемся на создание наиболее комфортных условий для развития предпринимательской активности, в том числе за счет системной работы с деловыми кругами и учета их пожеланий», – заявил Владимир Путин.

Говоря о дальнейших шагах, президент РФ рассказал о планах по созданию совета министров сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС. «… Сформируем совет министров сельского хозяйства стран союза, который займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере и продвижением союзной продукции на зарубежные рынки», – сообщил о деталях глава государства.

Молдавия стала наблюдателем

Совет принял ряд решения для развития интеграции. В частности, о предоставлении статуса страны-наблюдателя при союзе Республике Молдова. Представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, которые не носят конфиденциальный характер. Наблюдатель обязан воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц.

Сотрудничество с Китаем и Ираном будет теснее

Планируется развивать взаимодействие с зарубежными партнерами. 17 мая в рамках Астанинского международного экономического форума ЕАЭС должен заключить соглашения с КНР и Ираном.

«Между союзом и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. С Китаем достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству», – рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Fishnews


  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Фото пресс-службы президента РФ
  • Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента РФ
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