15 мая 2018 года

Рыбаки из КМНС Приморья хотят больше поддержки

Занимающиеся рыболовством общины коренных народов Приморского края заинтересованы в расширении господдержки: создании программ стимулирования рыбопереработки, выделении крабовых квот и либерализации промыслового режима. Также КМНС обеспокоены проблемой браконьерства.

Руководство Приморского теруправления Росрыболовства и заместитель директора краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко встретились с представителями общин коренных малочисленных народов. Специалисты провели обучающий семинар по оформлению конкурсной документации на получение рыбопромысловых участков, затем стороны обсудили наиболее острые для КМНС темы, сообщает корреспондент Fishnews.

Сколько ловят коренные

В Приморье проживает свыше 1,5 тыс. представителей КМНС. Зарегистрированы 23 общины. Из них заявки на получение водных биоресурсов в прошлом году подали 12. При этом количество общин, заявляющихся на рыболовство, растет. Коренные народы края добывают анадромных и белорыбицу, лов этих объектов ведут не только территориально-соседские общины, но и физлица. В 2017 г. в целом заявки подали 400 пользователей от КМНС.

В прошлом году, неурожайном на лосося, представители коренных народов добыли почти 18 тонн рыбы, из них 12,5 тонны пришлось на долю общин и 5 тонн – на физлиц. В 2016 г. (урожайном) общины добыли 171 тонну, физические лица – 0,5 тонны. Правда, по данным контролирующих органов, эти цифры неполные, поскольку значительное количество рыбаков попросту не предоставляет отчетность о фактическом вылове.

«С отчетностью проблема, особенно среди физлиц, - отметил руководитель Приморского теруправления Андрей Гинкель. – Наше управление было вынуждено провести кампанию по привлечению к административной ответственности тех, кто не предоставлял отчетность».

Валерий Корко подчеркнул, что в отчетности заинтересованы сами коренные, поскольку рыбохозяйственная наука использует эти данные для установления размеров ОДУ и возможного вылова. Если не предоставлять отчетности, то лимиты будут каждый раз снижаться.

Не квотой единой

На встрече неоднократно поднималась тема расширения господдержки КМНС в тех или иных формах. По словам представителей общин, помимо приоритетного выделения квот, другой систематической помощи они не получают.

Председатель Союза КМНС Приморья и глава общины «Родник» Валентин Андрейцев обратил внимание на отсутствие поддержки рыбопереработки в рамках традиционного рыболовства. «Для промышленных и прибрежных рыбаков подобные программы существуют, - заметил он. – А ведь наша продукция тоже пойдет на рынок Приморского края».

«Мы рассмотрим вопрос поддержки в департаменте, - обещал Валерий Корко. - Необходимость, наверное, есть, но ведь существуют и другие программы поддержки КМНС, пусть даже и не узкопрофильные, связанные с рыболовством». Кроме того, по его словам, общины могли бы воспользоваться и общими программами поддержки рыбопереработки, зарегистрировав перерабатывающее предприятие не как общину коренных народов, а как ООО.

Деликатесные ресурсы

По словам Валерия Корко, в прошлом году две общины подали заявки на квоты не совсем традиционных для КМНС водных биоресурсов, таких как крабы. При этом одна из общин зарегистрирована в Пожарском районе, расположенном далеко от моря. «Разве для них это традиционный лов?» - задал риторический вопрос замдиректора департамента.

Вторая община, «Родник» (Ольгинский район), претендовала на 50 тонн краба камчатского, 30 тонн краба-стригуна, 30 тонн краба волосатого, 2 тонны креветки травяной, а также на трубача, ламинарию, серого морского ежа, кукумарию, спизулу и корбикулу в подзоне Приморье.

Обоим заявителям было отказано, в результате чего община «Родник» обратилась в суд. Важным аргументом в судебном процессе стало письмо директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктора Ларина. Там утверждалось, что «наиболее важным занятием у всех аборигенов юга Дальнего Востока было рыболовство в реках», «для разового питания предки удэгейцев в водах Японского моря добывали разную морскую живность», в том числе морскую капусту, трепанга, креветок, краба, мидий, гребешка. Поскольку все эти морские деликатесы употреблялись «для разового питания», судебный процесс общине выиграть не удалось.

При этом, по словам Валерия Корко, в соседнем Хабаровском крае крабовые квоты КМНС получают. Однако там проживает гораздо больше представителей коренных народов, а выделяется на всех только около 9 тонн.

«Я неоднократно говорил руководству Союза КМНС Приморья: вам выделяются ресурсы для «традиционного образа жизни и ведения хозяйственной деятельности», – отметил замглавы департамента. – Если вы хотите развиваться за счет квот, необходимо, чтобы они выделялись еще и с целью экономической поддержки КМНС. Если такая квота будет – вы ее будете получать».

Андрей Гинкель добавил, что общины вполне могли бы параллельно с традиционным рыболовством заниматься и рыбным промыслом на общих правах. «Для таких предприятий есть программы поддержки малого и среднего бизнеса, предусмотрены и налоговые каникулы, и субсидиарные поддержки, - обратил он внимание. - Зачем разрабатывать новые механизмы, если уже существующие не до конца используются?»

Браконьерские смены

Серьезной проблемой для общин является массовое браконьерство на их рыбопромысловых участках, сообщил Валентин Андрейцев. По его мнению, сокращение сроков промысла привело к росту нелегального вылова. «Когда мы рыбачим на Аввакумовке, мы браконьеров гоняем, но как только мы уходим, они возвращаются, – рассказал председатель союза. – А браконьер ставит сетку не 50 метров, как мы, а 150 метров, и он ее не снимает, она у него притоплена. Рыбинспекторов мало, они не справляются. А что творится в верхах, на нерестилищах? Там браконьеры друг друга веслами с лодок сбивают, когда сети ставят».

Трудности для КМНС создали имевшие место в 2016 г. ограничения по времени вылова (с утра до вечера). «В позапрошлом году нам постоянно приходилось ругаться с браконьерами, выгоняя их, – отметил глава Союза КМНС Приморья. - Наши рыбаки вечером сетки снимают, утром приходят – а браконьеры еще свои не убрали. Постоянно были стычки».

Как помочь рыбоохране

Браконьерская проблема стала особенно острой в местах компактного проживания КМНС после прошлогоднего расформирования Тернейского межрайонного отдела рыбоохраны. В его зону ответственности входили Тернейский и Дальнегорский районы полностью, а также почти половина территорий Красноармейского и Пожарского районов. Поэтому большой интерес вызвала дискуссия о внештатных сотрудниках рыбоохраны. В частности, этой работой хотят заняться представители общины «Агзу» в Тернейском районе.

«Нам это важно, поскольку скоро на Самарге начнется ход симы и на реку попрут валом туристы, - отметил председатель «Агзу» Аркадий Каза. – После того, как по плесам пройдет туристическая группа со спиннингами, там целый день нет рыбы, пока не подойдет следующая. Подчищают полностью. А если подойти к туристам, то они просто отмахнутся».

Представитель Приморского теруправления Ярослав Полынцев рассказал, что деятельность общественных инспекторов регулируется приказом Росрыболовства. Этот документ предусматривает, что каждый внештатник должен быть закреплен за штатным инспектором.

«На Самарге у нас нет инспектора, - подчеркнул Ярослав Полынцев. - Он приезжает туда на полтора-два месяца. Между тем внештатный общественный инспектор не имеет ни права составить протокол, ни задержать браконьера. Он только собирает информацию и передает инспектору. В принципе любой гражданин может подать информацию о браконьерстве в Приморское теруправление, если она придет официальным путем, ее в любом случае отработают. К нам обращаются очень многие люди, желающие стать внештатными инспекторами, но, узнав о полномочиях, отказываются».

«Мы считаем, что общественные инспекторы – нужный и важный инструмент помощи рыбоохране, – прокомментировал Андрей Гинкель. – Чем больше у нас будет общественных инспекторов, тем легче будет Росрыболовству обосновать перед правительством необходимость наделения их дополнительными полномочиями».

Глава теруправления напомнил о планах восстановить работу Тернейского межрайонного отдела.

Как рассказал представитель Приморского теруправления Алексей Зудихин, в статью 68 федерального закона «Об охране окружающей среды» в 2016 г. внесли норму об общественных инспекторах по охране окружающей среды. «В настоящее время разрабатываются подзаконные акты на уровне постановлений правительства и приказа Минприроды о порядке привлечения этих инспекторов в служебную деятельность экологического надзора, - подчеркнул Алексей Зудихин. - Мы ждем, пока правовая иерархия будет выстроена. А дальше будем выстраивать по ее аналогу в Росрыболовстве».

Лесозаготовка мутит воду

Представители общин обратили внимание на негативное влияние, которое оказывают лесозаготовители на экологию нерестовых рек. Это происходит на Самарге и особенно – в верховьях Аввакумовки.

По словам Валентина Андрейцева, с моста через Аввакумовку в районе села Фурманово видно, что вода в реке просто черная от ила. Взмучивание происходит из-за того, что лесозаготовители, чтобы не прокладывать дорогу, ездят и трелюют лес непосредственно по руслу. Муть спускается до нерестилищ кеты, а обилие ила и слизи в воде распространяется по всей реке. Такая ситуация наблюдается уже два года.

Кроме того, в низовьях Аввакумовки воду, по словам представителей КМНС, отравляют стоки с официальной свалки поселка Ольга. Грязная жидкость попадает сначала в приток Аввакумовки, а оттуда - непосредственно в реку.

В конце встречи ее участники договорились проводить подобные обсуждения регулярно.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews