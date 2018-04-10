10 апреля 2018 года

Новый глава Приморского теруправления Росрыболовства рассказал о планах

В Тернейском районе Приморья будет восстановлено подразделение Росрыболовства, сообщил новый руководитель территориального управления ведомства Андрей Гинкель. Он также рассказал о планах в сфере аквакультуры и организации традиционного рыболовства.

Результаты работы рыбной отрасли Приморья и актуальные для нее вопросы обсуждались 10 апреля на заседании краевого рыбохозяйственного совета, сообщает корреспондент Fishnews. Во встрече участвовали глава региона Андрей Тарасенко, вице-губернатор Валентин Дубинин, глава департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев, руководители компаний и ассоциаций, краевого профсоюза работников рыбного хозяйства, представители науки, погранслужбы.

На заседании ПРХС представили нового руководителя Приморского теруправления Росрыболовства Андрея Гинкеля. Глава ТУ рассказал, что уже побывал в поселке Терней. В северном районе Приморья Андрей Гинкель и заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник пообщались с жителями. «Встречались и с представителями коренных малочисленных народов Севера, и с населением, выслушали проблемы поселка, уже принято решение о создании структурного подразделения Росрыболовства», – сообщил новый глава теруправления. Напомним, что принятое в прошлом году решение о ликвидации Тернейского межрайонного отдела рыбоохраны вызвало большой резонанс.

Также представители ведомства поучаствовали в семинаре, посвященном проблемам КМНС. В ближайшее время будет проводиться конкурс по распределению рыбопромысловых участков, рассказал Андрей Гинкель. Но перед этим для представителей коренных малочисленных народов обязательно будет организовано обучение по подготовке документации, пообещал он.

Новый руководитель Приморского теруправления также отметил, что планирует работать над решением вопросов аквакультуры. В феврале правительство установило порядок проведения электронного аукциона по рыбоводным участкам. Приморье выбрано пилотным регионом для реализации проекта.

Андрей Тарасенко, комментируя эту тему, отметил: важно, чтобы возможность получить участки была у предприятий региона, ведь тогда обеспечивается развитие территорий.

Fishnews