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Структуру нового правительства премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ представил президенту Владимиру ПУТИНУ 15 мая. Фото пресс-службы главы государства

Система управления рыбной отраслью сохраняется

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Предложения по персональному составу правительства премьер Дмитрий Медведев собирается представить главе государства 18 мая.

Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» подписал президент России Владимир Путин. Прежняя структура правительства доказала свою работоспособность, поэтому каких-то масштабных изменений не предлагается, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой государства до подписания документа.

Вице-премьеров прибавилось

Несколько отличий все же есть. Как сообщает корреспондент Fishnews, у председателя правительства теперь будет 10 заместителей, а не 9, как это было ранее. По-прежнему остаются должности заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и зампреда правительства – руководителя аппарата правительства. Появляется должность первого заместителя председателя правительства – министра финансов.

Совмещения должностей заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства, о котором ранее писали СМИ, - не предусмотрено.

Что ждет федеральные министерства и ведомства

Изменена система министерств и ведомств. Министерство образования и науки разделено на два органа власти. Первый – Министерство просвещения – будет заниматься вопросами общего образования, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования. Вопросами высшего образования и соответствующего дополнительного профобразования, науки в целом займется Министерство науки и высшего образования.

«Это позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования», - прокомментировал Дмитрий Медведев.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) теперь будут подчиняться непосредственно правительству. При этом упраздняется Федеральное агентство научных организаций: функции ФАНО передаются Министерству высшего образования и науки.

Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) становится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Работа торговых представительств РФ за рубежом передается из системы Минэкономразвития в систему Минпромторга.

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) остаются подведомственными Министерству сельского хозяйства РФ. В ведение Минсельхоза Росрыболовство было передано в 2012 г. – ранее оно подчинялось непосредственно правительству.

Fishnews
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