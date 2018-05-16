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Размерный ряд крангона. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Стабильность запасов креветок подтвердил нерест

Ученые провели мониторинг запасов трех видов промысловых креветок в прибрежье Азовского и Черного морей. Исследования показали, что популяции находятся в стабильном состоянии.

В апрельской экспедиции участвовали сотрудники отдела исследований внутренних водоемов и нерыбных объектов Азовского НИИ рыбного хозяйства. Специалисты изучили популяции черноморской травяной, черноморской каменной и обыкновенной креветки (крангона). Работы проводились в Керченском проливе, южном секторе собственно Азовского моря, Кизилташской группе лиманов (Бугазский и Цокур) и на участке Черного моря от Бугазской косы до мыса Панагия.

Наиболее многочисленна в Азовском и Черном морях травяная черноморская креветка, на обследованной акватории она встречалась повсеместно. Максимальная плотность распределения этого вида в третьей декаде апреля наблюдалась в Таманском заливе (Азовское море) и у мыса Железный Рог (Черное море), сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Черноморская каменная креветка встречалась в Керченском проливе в акватории мыса Панагия и в Черном море в канале, соединяющем Бугазский лиман с Черным морем. Плотность распределения каменной креветки на станциях варьировала в пределах 0,5-2 экз./ м2. Соотношение самок и самцов облавливаемой части популяции было равным.

Крангон обыкновенный встречался ученым в основном на мелководных участках с илисто-песчаным дном со слабо развитой растительностью в Бугазском лимане. Доля крангона при проведении обловов составляла 29%, плотность распределения - 4 экз. м2.

В третьей декаде апреля у всех трех видов креветок начался нерест. Это свидетельствует о стабильном состоянии популяций, отметили в институте.

В Азовском море у 23% фертильных самок травяной креветки и 14% самок каменной креветки на плеоподах была икра преимущественно II стадии зрелости. Такая икра темно-зеленого цвета, с яйцами овальной формы.

В Черном море 58% выловленных самок травяной креветки имели на плеоподах икру I-II стадий зрелости. У крангона 19% особей носили икру преимущественно III стадии зрелости. Самки каменной креветки с икрой на плеоподах в уловах не встречались.

Fishnews

  • Размерный ряд крангона. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Самка черноморской травяной креветки с икрой на плеоподах. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Лов креветки ручным сачком в Таманском заливе. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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