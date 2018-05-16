16 мая 2018 года

Корейские инвесторы высказались по «рыбным» проектам в России

Российская рыбная отрасль готова принять южнокорейские инвестиции в рыбопереработку, аквакультуру и судостроение. Свои ожидания и опасения иностранный бизнес высказал на VIII Дальневосточном российско-корейском форуме.

В этом году представителям двух стран предложили обсудить такие направления сотрудничества, как логистика и расширение грузоперевозок по Северному морскому пути, газовая промышленность, рыбопереработка и аквакультура, возможности режимов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

Большой интерес участники форума проявили к сессии, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере рыбной промышленности и рыбопромыслового судостроения. В дискуссиях участвовали представители госорганов и организаций, бизнеса и научно-исследовательских кругов России и Республики Кореи. Модератором тематической сессии выступил генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году, не углубляясь в презентацию сырьевого потенциала Дальнего Востока, представители российской стороны сосредоточились на освещении перспективных для инвестирования сфер – рыбопереработка и аквакультура, а также создание транспортно-логистической инфраструктуры для обслуживания рыбной промышленности. Это те направления, в которых российское законодательство не только допускает участие иностранного капитала, но и старается создавать благоприятные условия для привлечения зарубежных инвесторов.

В частности, представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Ксения Забуржина обратила внимание корейских участников форума на первые результаты программы инвестквот. «В портфеле агентства находится пул рыбодобывающих компаний региона, которые рассматривают возможность привлечения иностранных инвестиций для более быстрого расширения бизнеса или открытия новых направлений», – сообщила она.

Рыбопереработка – инвесторы в ожидании

Что касается рыбопереработки, то представители Республики Корея на форуме неоднократно отмечали свою заинтересованность в этой сфере, причем в первую очередь в реализации конкретного проекта – рыбоперерабатывающего логистического комплекса (кластера) на мысе Назимова во Владивостоке. Директор департамента исследований морской политики Корейского морского института Чан Хон Сок и представитель компании CJ Logistics Сон Ги Сок подчеркнули готовность корейского бизнеса финансировать строительство и указали на ожидания и опасения инвесторов.

Однако представители корейской стороны обошли тему инфраструктурного насыщения будущего комплекса: до решения вопроса с землей к предметному обсуждению проекта переходить рано – это еще предстоит рассматривать, отметил Чан Хон Сок.

Другой международный проект, который также подразумевает создание в перспективе во Владивостоке рыбоперерабатывающего завода и холодильного склада, представил на форуме Сергей Лелюхин. Однако здесь переработка и логистика должны стать вспомогательной инфраструктурой для решения основной задачи – аукционных и биржевых торгов водными биоресурсами и продуктами их переработки на внутреннем и международном рынке.

Отмечено, что проект электронной рыбной торговли ДАРД совместно с Биржей «Санкт-Петербург» реализуют с 2014 г., не первый год на площадке проводятся электронные торги, заключаются сделки с российскими и иностранными компаниями. Проект поддерживают федеральные и региональные власти. С работой биржевой площадки подробно ознакомился и министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун, обратил внимание докладчик.

Финансироваться строительство комплекса для аукционной и биржевой торговли будет в рамках соглашения между Россельхозбанком и Банком развития Китая, а также с участием южнокорейских инвесторов. Вместе с тем Сергей Лелюхин отметил, что проект открыт и для новых участников. Интересным решением, по его словам, могло бы стать объединение усилий с корейскими инвесторами по проекту на мысе Назимова.

Перспективная аквакультура

Аквакультуру назвали на форуме одним из самых перспективных направлений в регионах Дальнего Востока для развития, а значит и для привлечения инвестиций. Подробно на этом вопросе остановился директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. По его словам, 2017 г. для аквакультуры Приморья стал переломным: если до 2016 г. в пользовании для этих целей находилось около 20 тыс. га, то на сегодня в крае сформирован уже 321 рыбоводный участок общей площадью 73 268 га. Основные объекты культивирования – гребешок приморский, трепанг, ламинарии, мидия и устрица. Перспективным объектом глава департамента назвал морского ежа и другие виды водных биоресурсов, которые пользуются спросом в странах АТР. Есть проекты и по разведению пресноводных рыб. Хозяйства аквакультуры могут воспользоваться механизмами господдержки: субсидированием различных статей расходов на аквакультуру, а с недавнего времени и льготными кредитами.

Результаты аукционов по распределению участков показали, что аквакультурой заинтересовался большой бизнес и в отрасль начали поступать серьезные инвестиции, констатировал Сергей Наставшев. Есть в крае и примеры участия иностранного бизнеса в аквакультурных проектах – пока это компании из Китая, но представитель Приморья обратил внимание на это направление и корейского бизнеса.

К участию в аквакультурных проектах в своих регионах южнокорейских инвесторов также пригласили зампредседателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын и заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Евгений Капитонов.

Еще большей активности от бизнеса, как отечественного, так и зарубежного, ожидают с введением интернет-сервиса для инвесторов в аквакультуру на Дальнем Востоке России: в полном формате сайт должен заработать нынешним летом. Что представляет собой эта программа и как в ней работать, участникам форума продемонстрировала представитель Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Анна Мурзич. По ее словам, этот сервис сильно упростит доступ инвесторов в отрасль, т.к. здесь можно будет выбрать рыбоводный участок желаемой площади в разрешенных зонах, т.е. уже полностью «очищенных от ограничений». Для доступа на аукцион иностранным инвесторам будет достаточно учредить юрлицо на территории России и получить электронно-цифровую подпись. Сама процедура получения участка, по словам Анны Мурзич, займет около 80 дней.

Судостроение – слишком стремительно

Судостроение было названо среди ключевых отраслей взаимодействия двух стран на открытии форума. Однако здесь вопросов у корейской стороны оказалось немало. Так, профессор Корейского исследовательского института Ким Хак Ки поделился результатами изучения проблематики, оценив текущее состояние рыбопромыслового флота и программ его модернизации, которые приняты в России. Ученый исследовал мнения корейских компаний о возможностях российско-корейского сотрудничества в промысловом судостроении. По его словам, в целом шаги, которые предпринимаются в России по стимулированию строительства и модернизации рыбопромыслового флота, понятны – их актуальность очевидна. Но сложность для корейских компаний заключается в том, что еще вчера о строительстве флота, в тому же крупнотоннажного, в таких масштабах и речи не шло, а уже сегодня Россия выносит эту тему на первый план в вопросах сотрудничества с Южной Кореей – слишком быстрые темпы для принятия взвешенных решений, сделал вывод Ким Хак Ки.

«Резко строить такой флот нельзя – такие суда могут просто не соответствовать современным экологическим требованиям», – подтвердила представитель Корейского морского института Ом Сон Хи. Она отметила, что прежде необходимо проводить научные исследования, анализ рынка и ресурсной базы и уже затем переходить к строительству – у корейцев есть для этого знания и опыт, но на такую масштабную работу требуется больше времени, чем закладывается на реализацию инвестпроектов по рыбопромысловому флоту в России.

В то же время российские участники сессии обратили внимание корейских коллег на то, что тема судостроения не ограничивается проектами под инвестквоты. По словам заместителя председателя правительства Камчатского края, в рыбной отрасли России есть компании, которые строят суда вне этой программы. И взаимодействие с Республикой Кореей – традиционным экономическим партнером российского Дальнего Востока – в вопросах судостроения сегодня необходимо. «Рыбопромышленник понимают, что конкурентное преимущество дает только новый, современный, более эффективный и экономичный в эксплуатации флот. Потребность в строительстве судов есть, однако строящихся судов не так много – это большие инвестиции. Но сегодня надо действовать более активно – не говорить, а решать эти вопросы», – отметил Владимир Галицын.

Fishnews