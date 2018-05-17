17 мая 2018 года

В стратегии искусственного воспроизводства учтут местные проблемы

Росрыболовство завершило серию селекторных совещаний с регионами по доработке проекта Стратегии искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Дополненный документ представит в конце мая глава ведомства Илья Шестаков на конференции в Южно-Сахалинске.

Подготовить Стратегию искусственного воспроизводства водных биоресурсов РФ до 2030 г. поручил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Документ разработан управлением аквакультуры ведомства с участием ВНИРО, Главрыбвода и ЦУРЭН.

Проект стратегии в ФАР решили доработать по итогам серии селекторных совещаний с субъектами Федерации. В начале января документ обсудили с представителями Азово-Черноморского бассейна, в марте состоялось обсуждение по Дальнему Востоку.

Последнюю видеоконференцию – с регионами Центральной России – заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел 15 мая.

Основные объекты искусственного воспроизводства в Центральной России – стерлядь, щука, сазан. В зоне действия Средневолжского теруправления Росрыболовства находятся два крупных рыбоводных завода: ПРВЗ-001 мощностью 600 тыс. штук молоди стерляди и «Возрождение» мощностью 2 млн экземпляров молоди стерляди и 3 млн личинок щуки. На базе Камско-Уральского филиала Главрыбвода есть мощности для осуществления выпусков молоди щуки, судака, стерляди и сазана в рамках госзаданий.

На совещании отметили, что мероприятия по искусственному воспроизводству в зоне действия теруправления выполняются в соответствии со всеми нормами. Лидерами являются Самарская, Ульяновская, Саратовская области, Пермский край, Республики Татарстан и Башкортостан. В 2017 г в водоемы Центральной России в общей сложности выпущено более 4,5 млн экземпляров молоди - около 60% от суммарной рекомендованной приемной емкости водных объектов.

Также участники совещания обратили внимание, что в ряде регионов наблюдается зарастание водоемов, их повышенная эвтрофикация, а также замещение ценных видов рыб сорными. Так как промышленное рыболовство не играет в ряде субъектов существенной роли, имеет смысл ориентации искусственного воспроизводства на увеличение запасов хищных видов - щуки, судака и сома, - а также растительноядных видов как биологических мелиораторов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, поступило предложение по рыбохозяйственной мелиорации. По мнению специалистов, чтобы улучшить естественное воспроизводство, необходимо разработать рыбоводно-биологические обоснования для дноуглубления. Таким образом можно увеличить нагульные и нерестовые площади.

Все вынесенные предложения и дополнения планируется рассмотреть и учесть при доработке документа. Ожидается, что проект стратегии Илья Шестаков представит на конференции в Южно-Сахалинске в конце мая. Главной темой встречи станет развитие искусственного воспроизводства лососевых на Дальнем Востоке.

Fishnews