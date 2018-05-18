18 мая 2018 года

С изменением требований к инвестпроектам решили не торопиться

Правкомиссия поручила рассмотреть вопрос о требованиях к судам и заводам, под которые предполагается получение инвестквот. Участники обсуждения не представили предложений, также отмечено, что такие изменения создадут неравные условия для действующих и потенциальных инвесторов, – говорится в докладе Минсельхоза.

По итогам апрельского заседания профильная правительственная комиссия поручила Минсельхозу обеспечить обсуждение вопроса по объектам инвестиций – судам и береговым заводам – для исключения избыточных требований к оборудованию и технологиям. К процессу должны были быть привлечены заинтересованные федеральные ведомства, власти регионов, отраслевые союзы (ассоциации), сообщает корреспондент Fishnews.

Обсуждение было организовано в Росрыболовстве. Во встрече участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС, Сбербанка, ВАРПЭ, Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации краболовов Севера и других организаций.

По итогам совещания Минсельхоз направил доклад в правительство. В письме за подписью замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова сказано, что участниками обсуждения не представлено предложений о необходимости и целесообразности изменения действующих требований к инвестпроектам и объектам инвестиций, а также отмечено, что осуществлен отбор в отношении поступивших заявок (ряд объектов уже в стадии строительства). Также отмечено, что внесение таких изменений в требования к объектам инвестиций создаст неравные условия для действующих и потенциальных инвесторов.

Напомним, что основное внимание на совещании было уделено вопросам распределения крабовых квот – о результатах говорится в докладе Минсельхоза.

Fishnews